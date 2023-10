Hrvatski poraz u Osijeku je već gotovo uništio jedan veliki cilj

Dan poslije poraza od Turske u Osijeku u kvalifikacijama za Euro 2024. u Njemačkoj, Hrvatska je stavila pod znak pitanja izravni plasman na novo veliko natjecanje, a iako su izgledi za plasman i dalje veliki, poraz je gotovo uništio drugi cilj koji Vatreni imaju gledajući prema nastupu na Euru.

Odnosi se na status hrvatske reprezentacije u vodećoj skupini nositelja na ždrijebu Eura. Prije Turske, Hrvatska je bila u najjačem ‘šeširu’, no to se promijenilo poslije teške večeri na travnjaku osječke Opus Arene.

Hrvatska će se u završnici kvalifikacija probati podignuti pobjedama u utakmicama protiv Walesa, Latvije i Armenije, no sada je situacija takva da ovisi i o drugima.

Hrvatskoj se porazom dogodio pad u drugu jakosnu nositeljsku skupinu, a u najjaču skupinu skočila je Španjolska.

Trenutnu situaciju je objavom na Twitteru, danas X-u, dočarao Tomislav Globan, profesor Sportske ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, stručnjak za nogometnu statistiku i analitiku.

🟢 ESP 🇪🇸 up from Pot 2 to Pot 1

🟢 ALB 🇦🇱 up from Pot 3 to Pot 2

🟢 AUT 🇦🇹 up from Pot 3 to Pot 2

🟢 TUR 🇹🇷 up from Pot 4 to Pot 3

🔴 CRO 🇭🇷 down from Pot 1 to Pot 2

🔴 SCO 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 down from Pot 2 to Pot 3

🔴 CZE 🇨🇿 down from Pot 2 to Pot 4

UKR 🇺🇦 replaced ROU 🇷🇴 to qualify. pic.twitter.com/AmCLTJboYl

— Tomislav Globan (@tgloban) October 12, 2023