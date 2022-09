HRVATSKI JUNACI NAKON DANSKE: ‘Ništa nije gotovo, idemo po pobjedu u Beč’

Mislim kako ćemo ispravno reći Hrvatska nogometna reprezentacija više nas ne može razočarati, Dalićevi momci zaslužuju svaki respekt ‘i kad gube i kad tuku’, a sinoć je naša reprezentacija dobila dva nova heroja.

Naravno time nitko ne želi umanjiti doprinos Livakovića, Modrića, Gvardiola i svih drugih koji su držali presing, napadali, branili se zajedno, točno ono što su najavili prije utakmice Dalić i Modrić, zajedništvo, ali iskočila su dva mladića Borna Sosa i Lovro Majer.

Borna je bio starter, lijevi bok je sigurno njegov i po njemu neće proći nitko, kako samo Perišić dolazi u pomoć, no gol koji je dao je jedan od pametnijih golova koje smo vidjeli zadnjih godina.





“Jako intenzivna i teška utakmica. Moram pohvaliti i Dance, igrali su dobro, ali mi smo zasluženo pobijedili. Pogotovo je meni drago jer sam zabio gol. Prvo mi je na pamet došao Toni Kroos, on je tako zabijao i na to me podsjetio takav gol, a jednako je znao zabiti i legendarni Jürgen Klinsmann”, izjavio je Borna nakon utakmice.

Gdje bolje nego u Zagrebu

Sosa je zabio svoj prvijenac na Maksimiru, a iskreno nije mogao biti ljepši:









“Nije mogao biti bolji trenutak i bolji stadion, tu sam dosta utakmica odigrao, a bilo je na tribinama i mnogo mojih prijatelja, kao i obitelj. Hvala Bogu da se sve tako odvilo u tome smjeru, mi znamo da Hrvatska može ostati na vrhu tablice te će nam to biti vjetar u leđa uoči SP-a u Kataru. Sad idemo u Beč, da protiv Austrije završimo uspješno ovu Ligu nacija”, rekao je Borna, dok je Lovro Majer unutar dvije minute na terenu Dance od sreće bacio u očaj:

“Sretan sam zbog pobjede, Danska je fenomenalna ekipa, borili smo se i zasluženo pobijedili. Ušao sam, dobro sam se osjećao nakon Eriksenova gola i vratio istom mjerom”, rekao je Majer i najavio pohod na Beč:

“Imamo sve u svojim rukama, u dobroj smo situaciji i idemo sve riješiti u Beču. Ne razmišljamo o porazu. Uvijek je lijepo vratiti se u svoj Zagreb i na stadion na kojemu sam proveo najljepše trenutke svog života. Mislim da se dogodio jedan savršen spoj starih i mladih igrača, gušt je igrati s njima. Ne razmišljamo o porazu od Austrije na početku Lige nacija, razmišljamo samo o pobjedi u Beču”.









Savršeno drugo poluvrijeme

“Jako dobra prezentacija hrvatske reprezentacije, pogotovo drugo poluvrijeme. Imali smo malih problema u prvom dijelu, oni su krenuli s tri stopera, nismo to očekivali, pa smo morali reagirati”, rekao je izbornik Dalić pa objasnio:

“Dobili smo dubinu nekim promjenama u poluvremenu; poslali smo Perišića više u napada, a vratili Kovačića. Danska je odlična, ima sve, igru, kvalitetu. Pobijediti Dansku dvaput u kratkom razdoblju može samo velika reprezentacija”, ponosan je Zlatko na svoje dečke i najavio je pobjedu u Beču:

“Odlučujemo sami o sebi, to je najvažnije. Igraju nam svi rezultati osim pobjede Danske protiv Francuske. Peče nas još uvijek poraz u Osijeku od Austrije, stoga idemo po pobjedu u Beč. Moramo ostati ponizni, ići korak po korak. Napravit ćemo neke promjene, no u ovom trenutku ne mogu govoriti što ćemo točno mijenjati. Imamo širok kadar igrača i to veseli”.