HRVATSKE LEGENDE OPRAŠTAJU SE OD MIHE, OBITELJ NEUTJEŠNA: ‘Siniša će uvijek ostati uz nas. Živjet će s nama koji su ga voljeli’

Cijeli sportski i nogometni svijet danas je na trenutak zastao, kada je došla tužna vijest iz Italije iz Rima, da je u 53. godini nakon duge i teške bolesti preminuo legendarni Siniša Mihajlović.

Siniša je bolovao od leukemije od 2019. godine, jednom je i pobijedio zloćudnu bolest, ali ove godine se vratila, a zadnjih desetak dana Mihi se stanje pogoršalo i bio je hospitaliziran.

Nakon par dana nade kako će Mihajlović ipak i ovaj put izaći kao pobjednik, teška bolest bila je jača od Siniše, koji je preminuo okružen obitelji, koja je nakon njegove smrti dala izjavu za medije.

“Njegova žena Arijana i njihova djeca Viktora, Virginia, Miroslav, Dušan, Nikolas, njihova nećaka Violante, majka Viktora i njihov brat Dražen, u tuzi priopćuju nepravednu i preranu smrt svog muža, oca, uzornog sina i brata, Siniše Mihajlovića. Izvanredni profesionalac, uvijek svima dostupan i uvijek za sve dobar. Hrabro se borio protiv strašne bolesti. Zahvaljujemo doktorima i sestrama koji su ga pratili tijekom godina, uz svu ljubav i poštovanje, pogotovo doktori Francesca Bonifazi, Antonio Kurti, Alessandro Rambaldi i Luca Marcato. Siniša će uvijek ostati uz nas. Živjet će s nama koji su ga voljeli”, piše u priopćenju.

@BolognaFC1909en Manager

Sinisa Mihajlovic talks about his wife Ariana…

"when I saw her, I thought about how beautiful our children would look" #sinisamihajlovic pic.twitter.com/KlC7Pzywl0

— Zed Mihajlović 🐂 (@ZedStar5) November 29, 2020