HRVATSKA ZVIJEZDA IZAZVALA ŽESTOKE REAKCIJE U NJEMAČKOJ! ‘Kršćanin sam i ne ću nositi taj simbol na dresu’

Mladi hrvatski nogometaš i reprezentativac, te potencijalno novi Vatreni, Josip Brekalo, oduševljava igrama u Bundesligi u dresu Wolfsburga. Ipak, on osobno nije baš pretjerano sretan zbog jedne odluke kluba.

Naime, Wolfsburg je svojim kapetanima dizajnirao jedinstvenu kapetansku vrpcu u duginim bojama, što je ujedno i simbol istospolnih zajednica, ali ujedno simbolizira i pacifizam, to jest poruka je protiv bilo kakvog oblika diskriminacije.

Mladom Hrvatu taj se potez nije svidio i on se javno suprotstavio klubu zbog svog kršćanskog svjetonazora. Njegove riječi prenosi Bild.

“Moram reći kako ne mogu u potpunosti stajati iza ove akcije. Moj kršćanski odgoj suprotan je tome. Ja sam strogo vjerski odgojen. Ako netko ima takva uvjerenja, to mi je OK, ali to je isključivo njegova osobna stvar, ali jedan poseban simbol koji izražava stav drugih i drugačijih ljudi, ja ne želim nositi”, prenosi Bild riječi mladog Brekala, koje su izazvale žestoke reakcije u Njemačkoj.

Inače, Brekalo je sada jedan od najboljih mladih krilnih igrača na svijetu i jamačno ga čeka veliki transfer u skorijoj budućnosti, a čeka ga i poziv Zaltka Dalića.

Podsjetimo još, ovaj mladi nogometaš napustio je Dinamo 2016. godine u 10 milijuna eura vrijednom transferu, a jednu je sezonu proveo u Stuttgartu.