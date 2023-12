Hrvatska želi sina Dalićeve rođakinje, iz HNS-a već zvali: ‘Bit će kako će nam dragi Bog dati’

Hrvatska je usmjerena ždrijebu skupina Europskog prvenstva koji se održava danas, a prije ždrijeba koji će donijeti protivnike u prvom krugu, neki potencijalni novi aduti su u igri za nastup za Vatrene.

Mierez je u Osijeku prolazio i uspone i padove. Ove sezone je opet pravi s obzirom na to da ima sedam golova i dvije asistencije u 22 službena nastupa, a s obzirom na to da nikad nije bio ‘na radaru’ najjače argentinske nacionalne momčadi, nada se da bi se s 26 godina mogao nametnuti Hrvatskoj.

Mierez je svoju želju otkrio u emisiji Nove TV, odgovarajući na pitanje koliko bi mu značilo igranje za reprezentaciju.

“To je nešto što bih volio. Nedavno sam o tome razgovarao sa suprugom, naša obitelj danas ima više poveznica s Hrvatskom nego s Argentinom”, rekao je 26-godišnji napadač.

S Hrvatskom ima i obiteljsku vezu s obzirom na to da mu je prabaka Hrvatica, kako je kazao.

U igri i mladi talent

No, nije to jedino potencijalno pojačanje za hrvatsku reprezentaciju. Hrvatski nogometni savez gleda prema mogućnosti da za Vatrene zaigra Robert Ramšak, sadašnji njemački reprezentativac u uzrastu do 17 godina, koji u tom uzrastu sa svojim suigračima čeka finale Svjetskog prvenstva protiv Francuske.

Poput Ramona Miereza, i 17-godišnji Ramšak je napadač. U klupskim vodama je član mlade momčadi Bayerna, a iz hrvatskog kuta gledanja, njegova priča je zanimljiva s obzirom na to da je Robertova majka dalja rođakinja Zlatka Dalića, kako je otkrio njegov otac Kristijan u razgovoru za Gol.hr.

“Zvali su nas iz HNS-a, ali nismo ništa dogovorili. Prerano je za bilo kakve dogovore. Sada nam je u mislima samo Njemačka”, rekao je otac mladog igrača.

“Roberta su svojevremeno zvali da igra za reprezentaciju hrvatske dijaspore. Meni to nije bilo to jer to nije državna vrsta. Rekao sam mu da radije igra za pravu reprezentaciju. Neka se izbori za mjesto u momčadi države koja ima preko 80 milijuna stanovnika. A u budućnosti će biti kako će dragi Bog dati. Tko to može znati”, rekao je igračev otac.