HRVATSKA ZA KRAJ NA ENGLESKI NAČIN: U sjajnoj utakmici oproštaj Hrvata od Eura s revijom golova

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine u posljednjem nastupu u skupini C na ovogodišnjem Europskom prvenstvu u Italiji i San Marinu igrala je 3-3 (1-1) protiv Engleske u Serravalleu.

Dvostruki strijelac za Hrvatsku bio je Josip Brekalo u 39. i 82. minuti, a jedan gol postigao je Nikola Vlašić u 62. Za Englesku su strijelci bili Nelson u 11. iz kaznenog udarca, Maddison u 48. i Kenny u 70. minuti.

Obje reprezentacije su nakon poraza u prva dva nastupa od Rumunjske i Francuske ostale bez izgleda za prolazak u polufinale, a samim time i plasman na Olimpijske igre u Tokiju sljedeće godine, pa je njihov dvoboj u ponedjeljak bio tek za prestiž.

Na kraju je Engleska zauzela treće mjesto zbog bolje razlike pogodaka, dok je Hrvatska ostala posljednja u skupini, obje su momčadi osvojile po bod.

Iako je Hrvatska prva zaprijetila već u 2. minuti kada je Kulenović nakon udarca iz kuta dobro pucao glavom, ali je engleski vratar Henderson odbio loptu preko grede, ponovila se situacija iz prve dvije utakmice, odnosno suparnik naše mlade reprezentacije poveo je u ranoj fazi dvoboja. Maddison je poslao upotrebljivu loptu za Nelsona u hrvatski kazneni prostor, a na engleskog napadača neoprezno je startao Kalaica koji ga je udario po nozi, a izraelski sudac Grinfeld je pokazao na bijelu točku. Sam Nelson je bio siguran izvođač kaznenog udarca.

Kao i u dvoboju protiv Francuske prije tri dana, Hrvatska je prepustila inicijativu suparniku i čekala prilike iz protunapada. Takva se taktika mogla osvetiti u 36. minuti kada su Abraham i Gray kombinirali na lijevoj strani engleskog napada nakon čega je Gray pucao sa sedam-osam metara no njegov pokušaj zaustavila je vratnica.

Samo tri minute potom Hrvatska je izjednačila i to sjajnom solo-akcijom Brekala. Moro je proigrao Brekala na lijevom krilu, a ovaj se sjajnim driblingom oslobodio čuvara Kennyja, ušao u kazneni prostor i onda jakim udarcem pogodio suprotni gornji kut nemoćnog Hendersona.

Nažalost, početkom drugog poluvremena Engleska je stigla do novog vodstva. Nelson je uputio centaršut u hrvatski peterac gdje je loše reagirao Uremović koji je glavom tek spustio loptu na nogu Maddisona koji je imao vremena primiriti ju i onda jakim udarcem sa 10-ak metara zatresti mrežu.

Hrvatska je još jednom uspjela vratiti i to u 62. minuti kada je Majer dobrim pritiskom uspio natjerati Kellyja na pogrešku i zatim odmah proigrati Kulenovića koji se nalazio u engleskom kaznenom prostoru. Naš napadač je odigrao povratnu loptu za natrčalog Vlašića koji je preciznim udarcem s vrha kaznenog prostora pogodio sam donji lijevi kut engleskog gola. Nažalost, tom prilikom Vlašić je ozlijedio desno stopalo i morao je biti zamijenjen.

Rezultat 2-2 nije bio dugoga vijeka jer je Engleska na sličan način stigla do trećeg gola. Njihov desni branič Kenny prihvatio je jednu odbijenu loptu i zatim jakim udarcem sa 20-ak metara pogodio donji lijevi kut iza Grbićevih leđa.

Da se izabranici Nenada Gračana kući ne vrate s tri poraza pobrinuo se Brekalo svojim drugim golom na utakmici u 82. minuti. Bradarić je osvojio jednu loptu na sredini igrališta, proigrao Ivanušeca koji je poslao loptu u for Brekalu koji je pretrčao Kennyja i zatim poslao loptu kroz noge Hendersonu za konačnih 3-3.

U drugoj utakmici 3. kola u ovoj skupini Francuska i Rumunjska su u Ceseni igrale 0-0, a taj je rezultat odveo obje te reprezentacije u polufinale, a samim time i na Olimpijske igre u Tokiju sljedeće godine. Rumunjska i Francuska natjecanje su u skupini okončale sa po sedam bodova, Rumunjska se u polufinale plasirala kao pobjednik skupine, a Francuska kao najbolja drugoplasirana reprezentacija. Uz njih u polufinalu će igrati još Španjolska kao pobjednik skupine A i Njemačka kao pobjednik skupine B.

Za “mlade vatrene” ovo je bio treći nastup na U-21 prvenstvima (nakon 2000, 2004) i po treći put nisu prošli skupinu, a još uvijek nisu upisali pobjedu. Tri utakmice su odigrali neodlučeno, a šest puta su poraženi.

HRVATSKA – ENGLESKA 3-3

SERRAVALLE. Stadion San Marino. Sudac: Grinfeld (Izrael)

Strijelci: 0-1 Nelson (11-11m), 1-1 Brekalo (39), 1-2 Maddison (48), 2-2 Vlašić (62), 2-3 Kenny (70), 3-3 Brekalo (82)

HRVATSKA: Grbić – Uremović, Kalaica, Katić, Čabraja (Bradarić, 76) – Vlašić (Ivanušec, 66), Šunjić, Moro – Majer, Kulenović, Brekalo

ENGLESKA: Henderson – Kenny, Clarke-Salter (Konsa, 49), Tomori, Kelly – Foden, Dowell (Mount, 56), Maddison (Gibbs-White, 73) – Gray, Abraham, Nelson