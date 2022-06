HRVATSKA U NOVOM PROBLEMU, JE LI UZDRMAO SVLAČIONICU? ‘Ma nije to smio reći!’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hrvatska je u gustom rasporedu utakmica u kojem novi izazov dolazi sutra u Kopenhagenu, s početkom u 20:45 sati protiv sjajne Danske, a osim tog izazova na terenu, pozornost je dan uoči susreta privuklo nešto drugo, izvan travnjaka.

Za to se pobrinuo Vedran Ćorluka, koji je u razgovoru za Sportske novosti približio svoj pogled na reprezentaciju kao član stručnog stožera predvođenog Zlatkom Dalićem. No, bila je tu i reakcija na domaću nogometnu scenu, na prvoligaški nogomet, u sezoni u kojoj je svojim golovima u dresu Hajduka blistao Marko Livaja.

Zbog toga, Livaju su mnogi stavili na prvo mjesto dok se razgovara o najvećim zvijezdama 1. HNL, ali Ćorluka je iznio drugačiji stav.





‘Ne mislim da je Livaja najveća zvijezda’

‘Bit ću iskren, ja sam dinamovac i ne mislim da je Livaja najveća zvijezda. Bez obzira na to što je odličan igrač i reprezentativac, što je donio Hajduku novu dimenziju i kvalitetu. Možda je to u Dalmaciji, ali u Zagrebu sigurno nije. Za mene kao dinamovca zvijezde su Oršić, Livaković… Moja podrška uvijek ide njima, ali to ne znači da će zato biti pozvani u reprezentaciju’, kazao je Ćorluka za SN.

Reakcije krenule

Nakon ovog, na stranici SN na Facebooku krenule su i reakcije hrvatskih nogometnih ‘fanova’ na Ćorlukine riječi. Ispod objave s poveznicom na taj tekst, krenule su rasprave koje su se bavile odgovorom na pitanje je li Ćorluka u pravu sa svojim stavom o Livaji, ali potegnulo se i pitanje kako će se ove riječi odraziti na svlačionicu.

‘Ovo možeš reći bez ikakvih osuđivanja na tisuću funkcija, ali kao asistent u reprezentaciji ne!’, bio je jedan stav, s komentarom navijača koji se predstavio kao blizak Hajduku – i s raspravom i reakcijama koje su također slijedile.

Kako god se stvar okrenula, dan prije utakmice se baš raspirilo oko Ćorlukinih riječi, a sutra navečer dobit ćemo odgovor kakvu ćemo Hrvatsku vidjeti u nastavku ove zahtjevne serije, na gostovanju koje je veliki izazov.