Nema bolje momčadi trenutačno od Hrvatske u Europi? ‘Vrijeme je da uzmete medalju’

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska reprezentacija se pobjedama nad Latvijom i Armenijom približila odlasku na Euro kojem je dogodine domaćin Njemačka, a s pozitivnom atmosferom u momčadi koju vodi Zlatko Dalić i s očekivanom velikom navijačkom podrškom, očekuje se da će Vatreni na novo veliko natjecanje ići s puno ambicija.

Do sada u Dalićevom mandatu, Hrvatska pamti srebro sa Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji i broncu lani u Katru, a pamti se i dolazak do finala posljednjeg izdanja europske Lige nacija. Na Euru bi se išlo po novu medalju, po bolji rezultat nego preklani kada je Vatrene u osmini finala nakon produžetaka zaustavila Španjolska.

Velike ambicije hrvatske reprezentacije je za Sportske novosti podcrtao Ivan Strinić, bivši lijevi bek Vatrenih, član reprezentacije koja je osvojila svjetsko srebro 2018. u Rusiji.





Očekuje pravu Hrvatsku

Konkurencija na Euru bit će jaka, neće biti lako do velikog rezultata, ali Strinić vjeruje u hrvatske šanse.

“Reprezentacija je na visokoj razini. Svi su ostali nakon Katra, a najbitnije da ćemo za Njemačku još uvijek imati Luku Modrića. Momčad je izbalansirana i još će rasti. Idućeg ljeta bit ćemo još jači i spremniji. Samo daj Bože zdravlja jer zaista imamo kadar zbog kojeg moram reći da nema boljeg od nas. S Lukom na čelu nema straha”, rekao je bivši lijevi bek Vatrenih u razgovoru za Sportske novosti.

Strinić je dodao i da će važna biti sreća. Kvaliteta nije upitna.

“Zaista ne vidim nikog boljeg jer su sve najveće reprezentacije u nekakvoj nekoj krizi, u traženju idealne momčadi. Hrvatska djeluje moćno, mlada je, a dovoljno iskusna”, rekao je Ivan Strinić.

Može se po medalju

Vjeru u novi hrvatski uspjeh ima i Mate Bilić, nekadašnji hrvatski reprezentativni napadač, sa sedam odigranih utakmica i tri gola za Vatrene.

Bilić je za SN istaknuo glavne snage momčadi koju vodi Zlatko Dalić.









“Imamo zadnju liniju koja je izuzetno mlada, a već toliko iskusna. Sve ostalo se zna, Modrić predvodi i ukupno gledajući, imamo sve veći respekt u cijelom svijetu, tako i Europi. Nekako sam sklon vjerovati da bi Euro u Njemačkoj moglo biti natjecanje na kojem bi Hrvatska napokon došla do medalje i na toj razini”, rekao je Mate Bilić.

Do sada u nastupima na Euru, Hrvatska je dvaput dolazila do četvrtfinala, 1996. s Ćirom Blaževićem na klupi u prvom nastupu na velikom natjecanju nakon osamostaljenja i 2008. kada je izbornik bio Slaven Bilić.

S Eura 2008. u Austriji i Švicarskoj pamti se kakvu je bol Hrvatska doživjela u četvrtfinalu protiv Turske, s izjednačenjem Semiha Senturka na 1:1 u drugoj minuti sudačke nadoknade drugog produžetka i slavljem Turaka nakon raspucavanja s 11 metara.

Bila je to jedna od teških situacija za Vatrene na Euru, no mnogi vjeruju da je ova Hrvatska još jača, spremna napraviti više nego do sada na završnim turnirima najboljih europskih reprezentacija.