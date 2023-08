Hrvatska takvog igrača nikad nije imala: Nevolje su samo udarale, sada traži novi spas

Autor: Andrija Kačić Karlin

Sadašnji trener turskog Trabzonspora Nenad Bjelica na obalama Crnog mora formira pravu hrvatsku koloniju. U klub kojeg je nedavno preuzeo doveo je Oršića, Benkovića i Teklića a sada se najozbiljnije zauzeo za jednog od najvećih talenata hrvatskog nogometa, nažalost ne toliko dokazanom zbog ozljede koju je svojevremeno zadobio u hrvatskoj reprezentaciji. U nebitnoj prijateljskoj utakmici protiv Estonije još 2017. godine. Kada su mu bez duela stradali križni ligamenti. Što nije bilo ni čudno na kakvom se terenu igralo. I ta se njegova ozljeda stalno vraćala…

Riječ je o Marku Pjaci koji je u ljeto 2016. godine prešao iz Dinama u Juventus za 29,4 milijuna eura, ali njegova karijere tamo nije bila blistava… Prošle sezone Pjaca je imalo malu minutažu na posudbi u Empoliju. Upisao je 17 nastupa bez konkretnijeg učinka.

Dribler nevjerojatno lakog koraka, snalažljiv i neočekivan s rješenjima imao je i nekoliko sjajnih partija u reprezentaciji. No, neugodna ozljeda koju je zadobio na reprezentativnom gostovanju u Talinnu, u Estoniji, na nepriličnom terenu koji je izazvao buru prosvjeda naših reprezentativca – doslovce mu je unakazila karijeru. Iako se može podičiti i srebrnom medaljom sa svjetske smotre 2018. Rusiji, na turniru je odigrao tri utakmice.

U Juventusu, realno, nije nije ni dobio istinsku priliku, a ozljede su ga omele u dokazivanju.

Otišao uz ovacije

U srpnju 2016. godine Pjaca je potpisao petogodišnji ugovor s višestrukim talijanskim prvakom Juventusom. Pjaca je svoju posljednju utakmicu u dresu Dinama odigrao u Ligi prvaka protiv makedonskog Vardara, 20. srpnja 2016., zabio dva pogotka i uz ovacije Maksimira napustio igru par minuta prije kraja.

“Za mene je ovo najljepši mogući oproštaj od svojeg kluba koji sam mogao imati. Dva gola, asistencija, prolazak dalje i pljesak tisuća navijača dok sam izlazio – neću to nikada zaboraviti”, rekao je Pjaca.

Zagrebački Dinamo je dobio skoro tridesetak milijuna eura za Pjacu, čime je postavio novi rekord po pitanju izlaznih transfera iz HNL-a. Mjesec dana Pjaca debitirao za Juventus u prijateljskom susretu protiv West Ham Uniteda. Juventus, znajući o kakvom je talentu riječ, nije ga lako puštao, nego ga je tek slao na posudbe. Gdje se mahom nije snalazio, a izgubio je mjesto i u reprezentaciji. Sklon ozljedama, unatoč trudu, posudbe u Schalkeu, Fiorentini, Anderlechtu, Genoi, Torinu i Empoliju njsu ga vratile u život vrhunskog nogometaša, što smo predmijevali da će biti od njega.









Bjelica spasio Oršića i Petkovića

I sada se otvorila šansa, Bjelica se baš specijalizirao za vraćanje u formu pomalo zaboravljenih majstora. Sjetimo se kako je spasio karijere Mislavu Oršiću i Bruni Petkoviću u Dinamu prije nekoliko godina. Oršića je doveo kod sebe u Trabzon, ali se nažalost „knez Mislav” teško ozlijedio na treningu. Trebzonspor još uvijek pregovara s Dinamom oko Brune Petkovića, i to na inzistiranje baš Nenada Bjelice. No, turski klub Dinamu ne daje više od tri milijuna eura odštete, za zagrebački klub je to premalo.

Što se tiče Marka Pjace, Juventus neće inzistirati na velikoj odšteti. Pa bi posao valjda trebao biti zgotovljen. Ugovor s torinskim klubom mu traje još godinu dana. I bilo bi idealno da se Marko Pjaca vrati u formu, kalibar je to igrača koji bi dobrodošao i u kostur hrvatske reprezentacije. Bjelica je tu da ga osokoli i vrati na scenu. Nije uopće loša ideja.

Tako probojnog igrača Hrvatska praktički nikad nije imala. Nije ga uzalud Juventus na vrijeme zakapario od Dinama. No, godine su prošle, ozljede su ičinile svoje i stoji pitanje – može li se Pjaca ikada vratiti u nekdašnju formu. I mladost je nepovratno prošla…