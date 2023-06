Hrvatska ‘stisnula’ Španjolce! Kramarić i Perišić zaprijetili, ali i Furija ‘bombardira’

HRVATSKA – ŠPANJOLSKA 0:0



HRVATSKA: Livaković – Juranović, Šutalo, Erlić, Perišić – Modrić, Brozović, Kovačić – Pašalić, Kramarić, Ivanušec

ŠPANJOLSKA: Simon – Navas, Le Normand, Laporte, Alba – Rodri, Fabian Ruiz – Asensio, Gavi, Pino – Morata

45′ Kraj prvog poluvremena, koje je bilo izjednačeno, tvrda utakmica prava finalna

45′ Španjolci potpuno propustili šansu…

44′ Prekršaj za Furiju, na negdje 25 metara malo s lijeve strane

42′ Alba centaršut, Morata preko gola

41′ Još pet minuta i sudačko vrijeme, prava utakmica finala

40′ Sad prijete Španjolci, čiste naši, utakmica se otvorila

39′ Maodrić centaršut na Perišića, ali lako za Simona

38′ Kakva lopta za Brozovića, koji je prevario svog pratitelja, nizak centaršut na peterac, ali nema nikog…

36′ Perišić je večeras jako raspoložen…

34′ Kramarić dobio prekršaj oko centra, lopta dolazi do Perišića, ali malo previsok ubačaj…

31′ Kakva pokušaj Perišića glavom, ali Simon sjajno brani

30′ Izjednačio se posijed lopte na 50-50, a što se prilika tiče isto smo tu negdje, idom u zadnjih 15 minuta

28′ Ubacivanje, udarac glavom preko gola Livakovića

26′ Ruiz puca u blok, ali i dalje traje presing Španjolaca, ubačaj i korner

24′ Naši su prekinuli kontru Furije, Kramarić centrira, Pašalić lagano do Simona, evo nas napokon

23′ Kramarić u sjajnoj prilici, ali je ispred njega u zadnji tren izbio Laporte, korner

22′ Španjolska ima 65% posjeda, koja opet pokušava s desne strane ali prekršaj u napadu

20′ Naša obrana na kraju isti, Pino faulira Kramarića s leđa u kontri…

20′ Korner za Španjolsku…

17′ Bitka na tribinama ide potpuno na stranu Hrvata, na terenu ipak Furija za sad bolja…

15′ Evo napokon Vatrenih, ali čisti Furija

14′ Zaleđe Pašalića

12′ Španjolci bolji u otvaranju utakmice, s tribina se ori ‘Ostani tu’ Modriću, a dotle je Gavi pucao centimetar od gola

8′ Furija ima više loptu u nogama i sada nam je složila jednu kontru, koju je presjekao Pašalić, ali je onda dodao loptu do Asensia, koji centrira prema golu, Livakoviću ispada lopta do Morate, srećom zaleđe

5′ Španjolci malo više napadaju, ali samo do našeg bloka

2′ Livaković hvata jedan odbijanac…

1′ Počelo je finale Lige nacija, Hrvatska ima dominaciju na tribinama, poželimo sreću Vatrenima i pobjedu

Hrvatska nogometna reprezentacija igra svoje drugo veliko finale u tridesetak godina postojanja, a nadamo se kako nam zlato Lige nacija, neće pobjeći kao što nam je svjetsko zlato iz Rusije.

Svi se još živo sjećamo Francuske i njihove pobjede u finalu od 4:2, no sad pet godina kasnije u Rotterdamu od 20 sati i 45 minuta, Modrić i ekipa imaju mogućnost donijeti hrvatskoj prvo najviše odličje s nekog međunarodnog natjecanja.

Hrvatski navijači napravili su pravu invaziju na taj nizozemski lučki grad, već od polufinala protiv domaćina kockice su dominirale stadionom, a danas se očekuje baš prava domaćinska atmosfera protiv Španjolske.

🇪🇺 Croatia vs Spain 18/06/2023

25 000 Croats in Rotterdam for the UEFA Nations League finals pic.twitter.com/AMhxT6RArF

— 101% ULTRAS (@101ULTRAS) June 18, 2023