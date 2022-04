HRVATSKA SENZACIJA MORA DOBITI POZIV: Daliću vrijeme je staviti melem na ranu

Hrvatska nogometna reprezentacija od oproštaja Marija Mandžukića muku muči s pronalaskom centralnog napadača, koji će znati iskoristiti sve lopte nogometnih virtuoza, koje Hrvatska reprezentacija ima u sredini i napadu.

Ne može se uistinu ništa zamjeriti Zlatku Daliću koji nas je odveo na Europsko i Svjetsko prvenstvo, golove su zabijali i Kramarić i Perišić, ali centralnog napadača nismo pronašli.

Ipak u Austriji raste mladi Roko Šimić, koji ima besprijekoran nogometni pedigre, otac Darijo igrao je za velikane i bio je važan kotačić Vatrenih, a sada je vrijeme da 18 – godišnji Roko odjene dres seniorske reprezentacije.

Kralj šesnaesterca

Mladi Šimić svoj igrački put gradi u Austriji, gdje iz se Red Bull Salzburga nalazi na posudbi u drugoligašu Lieferinga, u kojem oduševljava svojim napadačkim sposobnostima.

Roko je do sada za svoj klub zabio 13 golova, a sada je pridodao i tri asistencije te je glavna pokretačka snaga kluba. Treba dodati kako Šimić igra i u juniorskoj Ligi prvaka za RB Salzburg kojeg je svojim golovima doveo do polufinala protiv PSG-a i skupio ih je pet u natjecanju, dok je za Hrvatsku U21 reprezentaciju zabio šest golova.

Znači Roko je na 24 gola u sezoni u raznim natjecanjima, a uz golgeterske sposobnosti pokazao je i repertoar asistencija, te je vrijeme da ga iskuša i Dalić.

🇭🇷 Roko Šimić (18) v. FC Dornbirn:

☑️ 90 minutes

⚽️ 1 goal

🅰️ 3 assists

🚀 5 shots

🔑 4 big chances created

✈️ 5 aerial duels won

🤩 4-1 win





18 goals for Salzburg’s reserves this season.

The distance to starting every match for @RedBullSalzburg is not far off. 🌟 pic.twitter.com/ZEouiM8pjf

— Football Wonderkids (@fbwonderkids) April 15, 2022