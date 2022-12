‘HRVATSKA SE NE MOŽE USPOREDITI SA SRBIJOM’! Veliki as naglašava: Vatreni imaju jedan veliki adut o kojem se ne priča…

Nakon osamostaljenja Hrvatske i velikog uzleta našeg nogometa od kasnih 90-tih, svijet se nikako ne može načuditi kako ta mala država može ostvarivati takve rezultate, a često nas uspoređuju sa Srbijom, koja u nogometu nije dosegla takve visine.

Jedan od onih koji je pokušao usporediti te dvije reprezentacije je i slavni Nizozemski veznjak Ruud Gulliti koji je na tu temu rekao:

“Hrvatska ima više iskustva, već je bila u finalu i jako je napredovala na svjetskim prvenstvima. Srbija isto tako ima dobru ekipu, ali na kraju su sitnice te koje određuju”, izjavio je Gullit.

Out of love for Dutch football. For the genius Johan Cruyff, and of course for our beloved VVD here is a random picture of another great Netherlands captain, the one and only Ruud Gullit pic.twitter.com/J6twpPM9Bd

— asifkapadia (@asifkapadia) December 9, 2022