HRVATSKA REPREZENTACIJA MEĐU NAJBOLJIMA NA SVIJETU: Preskočili Španjolsku na FIFA-inoj ljestvici

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Po prvi put nakon kolovoza 2018. godine kad joj je srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji donijelo skok s 20. na 4. mjesto FIFA ljestvice, Hrvatska će napraviti pozitivni pomak u redoslijedu najboljih svjetskih reprezentacija.

Momčad Zlatka Dalića u listopad je ušla kao osma na svijetu, a na novoj FIFA ljestvici koja će biti objavljena 24. listopada bit će sedma.

Da je Hrvatska pobijedila u Cardiffu, skočila bi na petu poziciju. Ovako u studeni ulazi s bodom zaostatka za Portugalom i 11 bodova manje od petoplasiranog Urugvaja.

Treće mjesto FIFA-ine ljestvice je najviša pozicija na kojoj se nalazila Hrvatska. Zbog svojih uspješnih rezultata 1994. i 1998. godine, hrvatska je reprezentacija od FIFA-e dobila dva priznanja (Mover of the Year) i jedina je reprezentacija do danas kojoj je to uspjelo dva puta.U trenutku kada je postala službena članica FIFA-e, Hrvatska se nalazila na 125. mjestu FIFA-ine ljestvice; nakon Svjetskog nogometnog prvenstva 1998. godine u Francuskoj, Hrvatska se popela na treće mjesto ljestvice (nešto kasnije ponovno se nalazila na vrhu ljestvice; u proljeće 2013. popela se na četvrto mjesto ljestvice) što ju je označilo najnestalnijom reprezentacijom te najnaprednijom reprezentacijom u povijesti. Najveći uspjesi hrvatske nogometne reprezentacije su srebro na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji te bronca na svjetskom nogometnom prvenstvu u Francuskoj.

REDOSLIJED:

1. (1) Belgija 1755





2. (2) Francuska 1726

3. (3) Brazil 1715

4. (4) Engleska 1650

5. (6) Urugvaj 1642

6. (5) Portugal 1632

7. (8) Hrvatska 1631

8. (7) Španjolska 1625

9. (10) Argentina 1617

10. (9) Kolumbija 1615