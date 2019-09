HRVATSKA POPUT PRVAKA SVIJETA: Dalićevi izabranici poput bure pomeli Slovake s terena

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Slovačku sa 4-0 (1-0) u utakmici 4. kola u skupini E kvalifikacija za EURO 2020. odigranoj u petak pred 18.098 gledatelja na stadionu Antona Malatinskoga u Trnavi.

Strijelac vodećeg pogotka u posljednjoj minuti prvog poluvremena bio je Nikola Vlašić, kojem je to prvijenac u dresu A reprezentacije.

Hrvatska je udvostručila prednost u drugoj minuti drugog poluvremena, kad se lopta nakon udarca Ivana Perišića sretno odbila od slovačkog stopera Škriniara i prevarila vratara Martina Dubravku.

U 72. minuti treći pogodak ‘vatrenih’ postigao je Bruno Petković nakon sjajnog driblinga u kaznenom prostoru, kojim se oslobodio dvojice slovačkih stopera.

Točku na “i” u 89. minuti stavio je Dejan Lovren pogotkom glavom na ubačaj Brozovića.

Hrvatska je u potpunosti nadigrala Slovačku i već u prvom poluvremenu mogla doći do uvjerljivijeg vodstva, ali su u dvaput greda i s još nekoliko obrana vratar Dubravka spriječili da se to dogodi. No, u drugom poluvremenu se i to promijenilo pa su izabranici Zlatka Dalića došli do uvjerljive pobjede.

Nakon što su sve reprezentacije u skupini odigrale po četiri utakmice na ljestvici vodi Hrvatska sa devet bodova, koliko ima i drugoplasirana Mađarska. Slovačka je na trećem mjestu sa šest bodova, a toliko ih ima i četvrtoplasirani Wales. Na zadnjem, petom mjestu je Azerbajdžan bez ijednog boda.

Prve dvije reprezentacije iz svake skupine izborit će nastup na završnom turniru EURA 2020.

Hrvatska će sljedeću kvalifikacijsku utakmicu odigrati u ponedjeljak, 9. rujna, kad će gostovati kod Azerbajdžana. Utakmica u Bakuu započet će u 18 sati po srednjoeuropskom vremenu.

EURO 2020. – kvalifikacije

SKUPINA E

Slovačka – Hrvatska 0-4 (Vlašić 45, Perišić 47, Petković 72, Lovren 89)

Wales – Azerbajdžan 2-1 (Pašajev 26-ag, Bale 84 / Emreli 59)

Ljestvica

1. Hrvatska 4 3 0 1 9-4 9

2. Mađarska 4 3 0 1 6-4 9

————————————–

3. Slovačka 4 2 0 2 7-6 6

4. Wales 4 2 0 2 4-4 6

5. Azerbajdžan 4 0 0 4 4-12 0

Sljedeće utakmice (9. rujna): Azerbajdžan – Hrvatska (18.00), Mađarska – Slovačka (20.45)