Hrvatska pobjedom osigurava ‘ludnicu’ u Njemačkoj, a sve prate i europski prvaci

Hrvatska se večeras protiv Armenije na Maksimiru bori za pobjedu koja vodi na Euro 2024. u Njemačkoj, a ondje bi Vatrene čekala i navijačka ‘ludnica’ s obzirom na to da se očekuje navala Hrvata i Hrvatica iz različitih krajeva Europe, uključujući i dolazak na utakmice iz različitih dijelova Njemačke.

Puno toga je u igri protiv Armenaca s početkom u 20:45 sati, a dio je povezan i s Talijanima, aktualnim europskim prvacima, koji su osigurali nastup na Euru remijem bez golova protiv Ukrajine u jučerašnjem programu, no još ne znaju što ih čeka na ždrijebu velikog turnira u Njemačkoj, 2. prosinca u Hamburgu.

Talijani mogu biti u trećoj ili četvrtoj jakosnoj skupini, ovisno o raspletu utakmice Vatrenih. Zbog toga će aktualni europski prvaci pratiti što se događa u Zagrebu. U slučaju hrvatske pobjede protiv Armenije, Vatreni bi bili u trećoj jakosnoj skupini na ždrijebu, a Talijani u četvrtoj.

Situacija je sada takva da bi u toj četvrtoj jakosnoj grupi bilo prilično jako društvo, neovisno o tome bude li u toj jakosnoj skupini na ždrijebu Hrvatska ili Italija.

U toj jakosnoj grupi je već sigurna Srbija, moguće je da u toj grupi bude i Švicarska, a onda bi se još čekali i pobjednici dodatnih kvalifikacija.

Wild evening in EURO qualifiers.

New projections (20 Nov):

✅ ITA 🇮🇹, CZE 🇨🇿, SLO 🇸🇮 qualified for EURO.

✅ ALB 🇦🇱 clinched Pot 2

✅ NED 🇳🇱, CZE 🇨🇿, SLO 🇸🇮 clinched Pot 3

✅ SRB 🇷🇸 clinched Pot 4

🟢 CZE 🇨🇿 up from Pot 4 to Pot 3

🔴 ITA 🇮🇹 down from Pot 3 to Pot 4 pic.twitter.com/9yDShNhkz1









— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 20, 2023