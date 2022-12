HRVATSKA MOŽE NA TRON UZ OVE GENIJALNE KLINCE! Budućnost Vatrenih je fantastična, ovo su baš ključni argumenti

Autor: Andrija Kačić Karlin

Malo smo se smirili i od slavlja i od sve te naposljetku pozitivne nervoze sa svjetske smotre pa se može malo pogledati i naprijed. Prema budućnosti naše nogometne reprezentacije. Pa ćemo odmah s početka izvući zaključak i potom ga objasniti. Od brončanog sjaja u kojem uživamo sjajnija je samo naša nogometna mladost koja kuca na vrata prve reprezentativne momčadi.

I da, nemojmo gajiti iluzije, Luka Modrić zacijelo će se uskoro i oprostiti od reprezentativnog dresa. Iako je još uvijek dobar, najbolji, besmisleno je od njega raditi žrtvu, a i on će sigurno kao već pravi kapetan i pedagog rado ostaviti mjesto za mlade koji nadiru. Za očekivati je da će Modrić igrati prve utakmice sljedećih kvalifikacija, europskih, za smotru u Njemačkoj 2024- godine. Gdje će Hrvatska, uvjereni smo da će se plasirati, biti poput domaćina. Baš kao na Svjetskom prvenstvu 2006. godine.

U lipnju Hrvatska nastupa u Amsterdamu na „final fouru” Lige nacija. S neskrivenom ambicijom da i osvoji ovo natjecanje. Podsjećamo, plasman na „final four” ostvarili su Nizozemska, Hrvatska, Italija i Španjolska. U ovom društvu samo su naši „vatreni” debitanti na završnici, dok je ostatak reprezentacija po jednom bio tamo, ali ni jedna od tih reprezentacija nije otišla do kraja pa ćemo tako dobiti novog pobjednika.





Hrvatska je jedan od favorita

Kad malo bolje pogledamo, Hrvatska je za razliku od suparnika na „final fouru” na svjetskoj smotri u Katru ostvarila odličan rezultat, dočim su Nizozemska i Španjolska razočarali, a Italija se uopće nije plasirala.

I znamo da u Savezu razmišljaju o trijumfu u tom natjecanju koji bi bio kao neki simboličan čin Modrićevog oproštaja. S pokalom u rukama. Bila bi to priča kao iz bajke. No, dosta o Modriću, neka igra dok može, ali ovo je tema o nekoj novoj Hrvatskoj, u skoroj budućnosti.

Zlatko Dalić će zacijelo ostati, unatoč ponudama koje je sigurno pročitao, ugovor mu je do ljeta 2024- godine, dakle do završetka svjetske smotre. No, on se kroz posljednje svjetske kvalifikacije i u Ligi nacija već osigurao i za neposrednu i za daljnju budućnost koja će pripasti nekom drugom izborniku.

Hrvatska momčad, taj neki kostur od tridesetak igrača, 26 ih je bilo u Katru, prepuna je mladih i jako dobrih igrača.

Sam Dalić o ovoj momčadi kaže:

„Prije Rusije 2018. godine u reprezentaciji smo imali samo jednog igrača iz domaćeg prvenstva, sada ih ima, sedam-osam. Momčad za Rusiju bila je desetak godina zajedno, danas je ovo ipak nova postava. Ta momčad iz Rusije prošla je strašne stvari, i veličanstvene pobjede i nevjerojatne poraze, stekla je iskustvo… Ova današnja momčad je ipak nešto novo, drugačije, posebnije. I iznova je uspjela. I uspijevati će. Dali smo priliku mladima, oni uzvraćaju povjerenje”!

Taj širi i mlađi kadar isključivo je Dalićeva zasluga. Taj je proces potaknut, kao svojevrsno pomlađivanje, nakon lanjskog Eura i ispada Ante Rebića na društvenim mrežama. Dalić je širom otvorio vrata mladima, a ovi su mu vratili na najljepši način. Uskakali su umjesto veterana i senatora, a rezultati nisu patili. I sad smo se već svi skupa navikli na nove igrače, već ih doživljavamo kao iskusne i provjerene. I tu je najveća snaga ove nove Dalićeve reprezentacije. Dokazana u dvobojima Lige nacija protiv najjačih, a Danska i Francuska to zasigurno jesu, Hrvatska je i u Katru bila među glavnim akterima.









Zar to nije fenomenalno?

Naša reprezentacija nije doživjela radikalno pomlađivanje na način da je istrpio rezultat. Ali, Dalić je došao na korak do temeljitog pomlađivanja a rezultat nije trpio. To je velika stvar.

I sada imamo mladost za sve pozicije u momčadi. Livaković je mladić u najboljim godinama. Braniči su nam mladi, žustri i okretni, Juranović i Sosa, da i Stanišić. Pa dva stopera Šutala su odličan izbor, a tu je i fini Erlić. Ali, ali, tu je u ovome trenutku nenadmašni Gvardiol. Tko njega može ovako spremnog i dobrog uopće pomaknuti iz prve momčadi? Koji izbor imamo, zar ne?









U reprezentaciji su već dugo mladići Lovro Majer i Luka Sučić, koji slove kao nasljednici našeg korpulentnog veznog reda. Kada odu najprije Modrić potom i Brozović, a Kovačić je u najboljim godinama. Kako dobro! Ali, da uđu u reprezentaciju truditi će se i Baturina i Kačavenda. Oni imaju taj talent koji bi ih mogao dovesti na prag A vrste. Pritom, Vlašić i Pašalić su tu, i mogu dugo ostati. A imaju iskustvo do neba. Isto vrijedi i za Kristijana Jakića. Ne zaboravimo ni dinamovce, Mišića i Ivanušeca, sve su to mladi dečki. Brekalo ne igra redovito, no njegove ambicije sigurno jesu reprezentativne. Ne smije ga se smetnuti s uma.

Kažemo da nam napad zna biti problem. Svim momčadima svijeta napad je problem. Kroz našu ligu ipak stasaju dobri napadači koji se bruse u mladoj reprezentaciji koju vodi Igor Bišćan. Tu već ordiniraju Stipe Biuk, Roko Šimić, Dion Beljo i Gabriel Vidović. A Petar Musa iz Benfice opasno se javlja.

Kada se ovako letimično pogleda taj kadar mladih igrača što ćemo zaključiti nego – dobro je.

Mnogi će već u ovim svjetskim kvalifikacijama dobiti priliku. Za neupućene ili za sjetiti se, Hrvatska je u grupi D gdje će joj se suprotstaviti Wales, Armenija, Turska i Latvija. Neki od nabrojanih mladih nogometaša igrati će zacijelo i na finalnim utakmicama Lige nacija, a u događajima iza preuzimati će i glavne uloge.

U ukupnoj ocjeni Dalićevog rada valja vidjeti i tu mladost koja navire, ne samo osvojene medalje i pobjede.