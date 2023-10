Hrvatska još može na Euro, a na njemu prijeti problem iz kojeg nema izvlačenja

Hrvatska je porazima od Turske i Walesa dovela u pitanje odlazak na Euro koji se već činio sigurnim, a hoće li dogodine pred očekivanim velikim brojem hrvatskih navijača igrati na velikom natjecanju u Njemačkoj, pokazat će završetak puta u kvalifikacijskoj skupini ili možda dodatne kvalifikacije.

Vatreni svoju šansu za izravan plasman moraju tražiti u utakmicama protiv Latvije i Armenije u studenom, a istovremeno se nadati i da će Wales nešto ispustiti u svojim nastupima, u gostima kod Armenaca i protiv Turske u Cardiffu. Sada više nije sve u hrvatskim rukama, no do Eura se još može izravno, bez dodatnih kvalifikacija u kojima bi postojala opasnost da završni protivnik na tom putu budu Poljaci ili Nizozemci.

Ako Hrvatska izbori Euro, na velikom natjecanju prijeti problem iz kojeg nema izvlačenja s obzirom na to da je Vatrenima zbog posrtanja protiv Turaka i Velšana pobjegla najjača jakosna skupina na ždrijebu Eura.

U sadašnjoj situaciji, Hrvatsku bi na ždrijebu čekao netko iz jakog društva u kojem su Njemačka, Francuska, Portugal, Belgija, Španjolska i Engleska.

Vatreni su takvu situaciju mogli izbjeći da nije došlo do pada protiv Turaka i Velšana, a posljednji poraz, jučerašnji u Cardiffu, donio je i dodatni pad nakon kojeg je Hrvatska u trećoj jakosnoj skupini za ždrijeb Eura.

U tom društvu su još i Austrija, Nizozemska, Srbija, Italija te Češka, po sadašnjem stanju.

Novi hrvatski pad i trenutnu situaciju u jakosnim skupinama je objavom na Twitteru, danas X-u, dočarao Tomislav Globan, profesor Sportske ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, stručnjak za nogometnu statistiku i analitiku.

Changes in projected pots since yesterday:

🟢 🇪🇸 up from Pot 2 to Pot 1

🟢 🇹🇷 up from Pot 3 to Pot 2

🟢 🇨🇿 up from Pot 4 to Pot 3

🟢 🇷🇴 up from proj. elimination to Pot 4









🔴 🇭🇺 down from Pot 1 to Pot 2

🔴 🇭🇷 down from Pot 2 to Pot 3

🔴 🇸🇮 down from Pot 3 to Pot 4

🔴 🇺🇦 down… pic.twitter.com/CVwWE7ANp1

