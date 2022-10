HRVATSKA JE VELIKI FAVORIT SKUPINE D: Da smo sami birali, ne bi izabrali bolje

Završilo je gala izvlačenje u Frankfurtu, a Hrvatska je dobila odličnu skupinu u kojoj smo veliki favoriti za plasman na Europsko prvenstvo 2024. godine u Njemačkoj u skupine D, gdje smo izvukli Wales, Armeniju, Tursku i Latviju.

Na početku gala svečanosti na pozornicu su trofej europskog prvaka donijeli bivši talijanski reprezentativci Gianluca Zambrotta i Demetrio Albertini.

Uz Zambrottu i Albertinija izvlačenju će nazočiti Jurgen Klinsmann i Karl-Heinz Riedle, a sve nazočne pozdravio je Giorgio Marcetti.

Skupine za kvalifikacije za Euro 2024. godine u Njemačkoj, za koji kampanja počinje u ožujku kada će na teren i Vatreni.

Skupina A: Španjolska, Škotska, Norveška, Gruzija, Cipar

Skupina B: Nizozemska, Francuska, Republika Irska, Grčka, Gibraltar

Skupina C: Italija, Engleska, Ukrajina, Makedonija, Malta

Skupina D: Hrvatska, Wales, Armenija, Turska, Latvija

Skupina E: Poljska, Češka, Albanija, Farski Otoci, Moldavija

Skupina F: Belgija, Austrija, Švedska, Azerbajdžan, Estonija

Skupina G: Mađarska, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Litva

Skupina H: Danska, Finska, Slovenija, Kazahstan, Sjeverna Irska, San Marino

Skupina I: Švicarska, Izrael, Rumunjska, Kosovo, Bjelorusija, Andora

Skupina J: Portugal, Bosna i Hercegovina, Island, Luksemburg, Slovačka, Lihtenštajn

Kako su se vatreni plasirali na “Final four” Lige nacija, Hrvatska je dobila tu privilegiju da će nastupati u skupini s pet momčadi, a uz to Vatreni su i nositelji u ždrijebu.

53 reprezentacije na 23 mjesta

U kvalifikacijama za Euro sudjelovat će 53 reprezentacije koje će se boriti za 23 mjesta koja vode na Euro, a Njemačka se kao organizator završnog turnira automatski kvalificirala i nije u ždrijebu.

Reprezentacije će biti raspoređene u deset kvalifikacijskih skupina, sedam skupina s po pet momčadi i tri skupine s po šest momčadi. Deset pobjednika skupina i deset drugoplasiranih izravno će se kvalificirati na završni turnir. Tri preostala mjesta popunit će timovi koji se kvalificiraju kroz play-off u ožujku 2024.

Utakmice u skupinama igraju se od ožujka do studenog 2023. godine, a pet parova zemalja proglašeno je zabranjenim. Parovi koji ne smiju biti izvučeni u istu skupinu su: Armenija/Azerbejdžan, Bjelorusija/Ukrajina, Gibraltar/Španjolska, Kosovo/Bosna i Hercegovina te Kosovo/Srbija.

