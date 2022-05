HRVATSKA JE POSTALA ZLATNI RUDNIK: Pogledajte samo jedan primjer iz Splita, pa on je tamo apsolutni Bog…

Dug put prošla je hrvatska nogometna liga od njenog osnutka do danas, ljubitelji nogometa mogli su na našim terenima u proteklih 30-ak godina gledati velike igrače poput Prosinečkog, Viduke, Bobića, a sada Kalinića, Livaju ili Oršića.

I kroz cijelo to vrijeme HNL je rastao, naravno veliki posao je tu napravila i naša reprezentacija, ali igrači koju su nekada znali igrati protiv Kamen Ingrada, utrli su put da hrvatska prva liga dolazi na razinu srednjih Europskih liga u koju igrači dolaze, ne više u poznim godinama karijere, već ostaviti trag u HNL-u.

Tako ove sezone travnjacima trče momčadi koje su vrijedne desetke a neke i stotinjak milijuna eura, a i financijski aspekt priče sve je manje upitan, naročito u klubovima velike četvorke.

Zaludili Dalmaciju

Najeklatantniji primjer ove sezone je Hajduk, koji je dovođenjem Marka Livaje, a poslije njega i Nikole Kalinića, uz potpisivanje Krovinovića, Ferra i drugih, pokazao kako HNL postaje vrlo zanimljivo natjecanje.

Dolazak Livaje i Kalinića u Hajduk zapalio je Dalmaciju, klub bilježi najveći broj članova u svojoj povijesti, a Hajduk je jedini klub koji igra pred respektabilno popunjenim tribinama.

I da, zašto bi Livaja ili Kalinić ostali u Grčkoj ili Italiji kada mogu na domaćim stadionima i pred vlastitom publikom dizati trofeje i igrati velike i odlučujuće utakmice.

Vrijeme za stadione

Zapravo jedino što nedostaje HNL-u da ga se počne svrstavati u lige jačine jedne Grčke, Belgije ili Nizozemske je infrastruktura, pošto kvaliteta igrača može jamčiti solidno popunjene tribine.

Nogomet postaje sve veći business, u njemu se vrte sve veće brojke i šteta bi bilo ne iskoristiti ovaj period rasta domaće lige i konstante naše reprezentacije.

Ako se riješe problemi Dinama, Rijeke i Hajduka oko stadiona koji trebaju drastičnu modernizaciju za uvjete 21. stoljeća, nadamo se kako će Osijek završiti svoj projekt, možemo očekivati veliki uzlet HNL-a u narednih desetak godina i sve zanimljivija prvenstva kao ovogodišnje.

Pampas looking good! Can't wait to see Osijek playing at this stadium! https://t.co/mQagLORDYa

— Croatian Football 🇭🇷🇺🇦 (@CroatiaFooty) July 10, 2020