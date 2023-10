Hrvatska je mogla izbjeći katastrofu pod Bilićem, nesuđeni junak imao ideju

Hrvatska i Turska do sada su se susrele puno puta, Vatreni s Turcima imaju 11 međusobnih utakmica s četiri pobjede, pet remija i dva poraza u tim dvobojima, a jedna od dvije nesretne večeri za Hrvatsku se itekako pamti.

Dogodila se u ljeto 2008. na Europskom prvenstvu kojem su domaćini bili Austrija i Švicarska, u četvrtfinalnoj utakmici na stadionu Ernst Happela u Beču, kada su Turci prošli dalje u raspucavanju s 11 metara.

Prije toga, Hrvatska je bila nadomak pobjede u produžecima, no Turke je spasio gol Semiha Senturka u drugoj minuti sudačke nadoknade, nakon što je već bila istekla 120. minuta.

Turci dobro pamte tog svojeg junaka, a pamti ga i Hrvatska u večeri punoj boli za momčad koju je vodio Slaven Bilić. Trebalo je to biti veliko slavlje, a ispala je katastrofa u situaciji u kojoj se Vatrenima otvarao napad na europski naslov.

Mnogi dobro pamte, a među njima je i Ivan Klasnić, tadašnji jaki hrvatski adut u napadu, koji je u 119. minuti zabio gol za 1:0 za Vatrene. Činilo se da će taj gol biti slavljenički, nije ispalo tako jer su se Turci nekako izvukli…

Remember what the commentator said when Ivan Klasnic scored against Turkey in the 118th minute of Euro QF?

“IT’S IVAN KLASNIC, WHO SENDS CROATIA SURELY INTO THE SEMIFINALS”

It only took this guy one minute…… pic.twitter.com/y7Yiv4ve8m

— fath (@SmudgeStan) July 30, 2021