‘HRVATSKA JE MEĐU FAVORITIMA ZA NASLOV PRVAKA SVIJETA!’: Legendarni stručnjak uvjeren je da Vatreni itekako imaju šansu za novu senzaciju

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Ako je netko stručnjak za kvalificirati se na SP onda je to definitivno Vahid Halihodžić. BiH stručnjak se zadnja četiri puta kvalificirao na prvenstvo. 2010. s Obalom Bjelokosti, 2014. s Alžirom, 2018. s Japanom te sada s Marokom. Splet čudnih okolnosti ga je zadesio skoro pa uvijek prije početka pa je do sada jedino Alžir vodio.

Tako će i ovo prvenstvo gledati od kuće, a komentirao je i našu reprezentaciju: ‘Hrvatska je plasmanom u Final Four Lige nacija opravdala svoj status jedne od najboljih reprezentacija. Nije me to uopće nimalo iznenadilo, zna se tko je Hrvatska, doprvak svijeta, sudionik svih velikih natjecanja, koja je godinama ostvarivala sjajne rezultate. Ovaj plasman na Final Four je sve to samo potvrdio.’

‘O kvaliteti ne treba pričati, jer to znaju svi. Ono što sam posebno zapazio u posljednjim ogledima Dalićeve družine je i vrlo bitan začin koji se zove – drskost. Momci su kvalitetni, samopouzdani i pomalo drski, znaju da su dobri, a to i pokazuju. Zato držim da Hrvatska ima velike šanse da na Svjetskom prvenstvu napravi pravi rezultat..’ rekao je za Sportske novosti.





‘Hrvatska je momčad!’

Nastavio je s riječima hvale za Vatrene: ‘ Nema tu nikakvih turbulencija, rekao bih da s iskusnijim senatorima i onima mlađima koji nadiru poput bujice godinama drži kontinuitet i stabilnost. I ne samo to, vidim po izjavama, po svemu da se hrvatski reprezentativci sjajno ponašaju, da dišu kao jedan, nema podjele na starije i mlađe, Hrvatska je – momčad!’

Nekad i sam odličan napadač dao je svoje viđenje na tu poziciju kod Hrvatske:

‘Koga god izabere Dalić, taj se mora pokušati nametnuti kao igrač koji je među glavnima, koji je glavni strijelac! Jer, budimo realni, to je tako gotovo uvijek, veliki strijelci često odlučuju, oni su prevaga.’

Za kraj komentirao je svoju nedavnu momčad, Maroko, s kojom Hrvatska otvara prvenstvo:

‘Imao sam podatke o svakom hrvatskom igraču. Imao sam i videa, svih njihovih igara, vidio kvalitete i mane. Tako, naravno, imao sam i sve bitne činjenice kad se radi o hrvatskim napadačima. U tim analizama sam tražio kako najbolje igrati protiv Hrvatske. Nisam naravno sve odradio do u detalje, jer je bilo vremena do Svjetskog prvenstva.’