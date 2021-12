HRVATSKA JE ITEKAKO PROFITIRALA RASPADOM JUGOSLAVIJE! Jedan je čisti dokaz kako su Hrvati ‘eksplodirali’ kao samostalni

Svi smo barem jednom bili u raspravi o jugoslavenskom sportu i kako bi izgledale reprezentacije i sportski uspjesi da nije došlo do raspada iste. Često se u tim raspravama dolazi do zaključka da bi bili nezaustavljiva velesila, ali je li to istina?

Jugoslaviju se uvijek predstavljalo kao sportsku velesilu, a o nogometnim i košarkaškim momčadima s ovih prostora vječno se mašta. No, bi li zaista to bilo sve tako lijepo kako se uvijek mašta?

Za vrijeme Jugoslavije često su hrvatski pa i slovenski sportaši bili osporavani i prednost bi dobili sportaši srpske ili crnogorske nacionalnosti.

Više je pokazatelja

Činjenica je da su Srbi bolja košarkaška nacija od Hrvatske i Slovenije, ali u redovima naše i slovenske reprezentacije postoji pojedinaca koji bi morali naći svoje mjesto u imaginarnoj reprezentaciji Jugoslavije, no pitanje je bi li situacija zbilja bila takva. Veća je vjerojatnost da bi, baš kao što je to bio slučaj za vrijeme Jugoslavije, Hrvati i Slovenci grijali klupu pokraj srpskih prvotimaca.

Naravno, postoje iznimke koje potvrđuju pravilo pa bi tako bilo teško zamisliti da jedan Luka Modrić, Luka Dončić ili Domagoj Duvnjak sjede na klupi, ali mnogoljudnija Srbija sigurno bi imala utjecaja u slaganju momčadi. Vjerojatno bi situacija danas bila slična onoj u prošlosti, mnogi talenti van srpskih granica ne bi imali priliku pokazati što mogu i znaju.

Je li Jugoslavija stvarno bila sportska velesila možemo dokazati jednostavnim podacima; medaljama na Olimpijskim igrama i kako izgledaju zemlje bivše države nakon raspada.









Slab učinak

Jugoslavija na Olimpijskim igrama 1948. i 1952. godine nije osvojila niti jednu zlatnu medalju, dok je 1956. i 1960 osvojena jedna medalja zlatnog odličja. 1964., 1972., 1976. i 1980. osvojena su po dva zlata, a 1988. tri. 1984. godine osvojeno je sedam zlatnih medalja, ali valja istaknuti da na toj Olimpijadi nisu sudjelovali Rusi, koji su uz SAD najjača zemlja na Igrama.

Na Zimskim olimpijskim igrama Jugoslavija nikada nije došla do zlata, a najveću uspjesi su tri srebra, jedna bronca na čak 13 ZOI-a. Raspadom Jugoslavije možda smo i saznali pravu priču oko ‘velike sportske velesile’.

Hrvatska i Slovenija osvajale su više medalja na Olimpijskim igrama od Srbije i nekad Srbije i Crne Gore, a pisali su se i veći uspjesi kada su u pitanju timski sportovi. Srbija je superiorna kada je u pitanju košarka, ali mora se istaknuti osvajanje europskog zlata od strane Slovenije, dok je Hrvatska ’98 bila treća na svijetu u nogometu, a prije tri godine u Rusiji otišli smo korak dalje i osvojili srebro. O rukometu nema smisla ni raspravljati, Hrvati su osvojili sve što se osvojiti može; od SP-a, EP-a do Olimpijskih igara.

Jugoslavija je bila dobra po rukometnim uspjesima, ali ni izbliza kao Hrvatska, što nas dovodi do zaključka da je Hrvatska profitirala raspadom Jugoslavije.









Mnogi sportaši nisu mogli pokazati što stvarno mogu u Jugoslaviji jer je sport bio kontroliran. Znaju to dobro naši klubovi, ali i sportaši.

Nakon raspada Jugoslavije Hrvatska je stvorila najveće sportske ikone u svojim sportovima, što je prije bio puno teži zadatak.