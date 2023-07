Hrvatska je bila bijesna, oduzeli su šansu za trofej: Sve je obećavalo prije tog udarca

Velika natjecanja donijela su puno utakmica Vatrenih koje se ne zaboravljaju, a jedna od njih, najveća koju je Hrvatska igrala, nije imala sretan rasplet na kraju turnira koji se pamti po velikom slavlju.

Pohod momčadi Zlatka Dalića na Svjetskom prvenstvu u Rusiji zaustavljen je prije točno pet godina, u finalu protiv Francuske u Moskvi, s krajem puta koji nije bio po hrvatskim željama jer su Francuzi slavili s 4:2.

Bilo je to finale u kojem se puno toga slomilo na hrvatsku štetu u jednom trenutku, dok je na semaforu bilo 1:1, nedugo nakon što je Ivan Perišić pogodio za izjednačenje.

Hrvatska se tom poravnanju veselila u 28. minuti, a nepunih 10 minuta nakon toga stigao je udarac zbog dosuđenog penala koji argentinski sudac Nestor Pitana prvotno nije ‘svirao’, no naknadno je dobio signal da dođe provjeriti snimku zbog potencijalnog namjernog Perišićevog igranja rukom u 16-ercu.

Na kraju je pala odluka da je to bilo vrijedno dosuđivanja penala, presudio je pregled nakon intervencije iz VAR prostorije, a Hrvatskoj je ostao samo bijes jer se više ništa nije moglo promijeniti. Antoine Griezmann iskoristio je taj kazneni udarac za francuski dolazak do vodstva u 38. minuti, a kako se pokazalo, Vatreni se nakon toga više nisu vratili u igru.

Penal o kojem se pričalo izazvao je reakcije hrvatskih igrača nakon što je bio dosuđen, pamte se i riječi Zlatka Dalića nakon utakmice da te odluke nije trebalo biti iako time nije umanjivao pobjedu Francuza, a po završetku finala, trajale su rasprave o odluci da se dosudi taj penal.

Razmjenjivali su se argumenti ‘za’ i ‘protiv’, svoje mišljenje izražavali su navijači, sudački eksperti, drugi nogometni stručnjaci, a presuda na štetu Vatrenih je nakon svega ostala jedna od onih koje se pamte iz velikih utakmica.

FIFA handball rule:

“A handball occurs if any player, other than the team’s goalkeeper within his own penalty area, deliberately handles the ball when in play”









How a ref can say without doubt that Perisic deliberately handles it is comical. Matuidi is 3 foot away #WorldCupFinal pic.twitter.com/AQ20w9GBYT

— Robert Rogers (@Robert_Rogers_) July 15, 2018