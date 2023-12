Hrvatska ima prvi test prije Eura, čekaju se i druge vijesti: ‘Odličan protivnik, mučili su jake’

Hrvatska odnedavno zna na koga će ići u prvom krugu Europskog prvenstva u Njemačkoj, a sada se zna i dio plana za zagrijavanje za nastup u skupini Eura sa Španjolskom, Albanijom i Italijom.

Riječ je o otkrivanju prvog protivnika hrvatske reprezentacije u pripremama za Euro. Bit će to Sjeverna Makedonija, a igrat će se 3. lipnja u Rijeci, na Rujevici.

Utakmica je na rasporedu nedugo prije nego se Vatreni otpute u Njemačku. Podsjetimo, prva utakmica na Euru je na rasporedu 15. lipnja protiv Španjolaca u Berlinu.

