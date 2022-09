HRVATSKA IMA NOVOG POTENCIJALNOG RIVALA: Stare ‘mušterije’ mogu na Vatrene, senzacija pala na kraju

Nakon dolaska do završnog turnira europske Lige nacija, Hrvatska je doznala novog potencijalnog protivnika na ‘Final Fouru’ koji će biti održan u lipnju iduće godine. Završnicu je izborila Italija koja je u posljednjem kolu u svojoj skupini s 2:0 u Budimpešti nadigrala Mađare.

Mađarska je u društvu Talijana, Nijemaca i Engleza senzacionalno bila na vrhu uoči posljednjeg kola, ali borba za prvo mjesto ipak je pripala aktualnim europskim prvacima. Italiji su slavlje donijeli golovi Giacoma Raspadorija u 27. i Federica Dimarca u 52. minuti.

Hrvatska je, tako, na završnom turniru dočekala novog potencijalnog protivnika, nakon Nizozemaca koji su svoje mjesto ‘rezervirali’ jučer, kao i Vatreni. Bude li idućeg lipnja na završnici protivnik Italija, hrvatski reprezentativci nadat će se nastavku lijepe tradicije iz dosadašnjih međusobnih susreta.

Hrvatska je od 1990. naovamo bez izgubljene utakmice protiv Talijana, s tri pobjede i pet remija. Trend je lijep za Vatrene, a ako se dogodi da sljedeće godine na završnici protivnik bude Italija, Zlatko Dalić će se sa svojom momčadi nadati da će tako i ostati.

U međuvremenu, Hrvatskoj će ipak u prvom planu biti dolazeće Svjetsko prvenstvo u Kataru, dok Talijani to veselje neće imati s obzirom na to da su doživjeli neuspjeh u kvalifikacijama.

Nakon takvog razočaranja, aktualni europski prvaci su utjehu tražili u utakmicama Lige nacija, a uspjeli su je pronaći prolaskom teške skupine u kojoj su im, sasvim neočekivano, u posljednjem kolu u borbi za vrh protivnici bili Mađari.

