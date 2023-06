Hrvatska im je noćna mora! Sad se moraju iskupiti naciji, a ovakve probleme baš nikad nisu imali

Autor: Ivan Lukač

Premijer države bio je Zoran Milanović, predsjednik Ivo Josipović. Hrvatsku su točnije Slavoniju pogodile teške poplave. Ivica Kostelić došao je do svoje četvrte srebrene olimpijske medalje, a svijet je tugovao nakon smrti Joe Cockera i Robina Williamsa. Ujedno bila je to i godina kada je Italija zadnji put bila na Svjetskom prvenstvu, a riječ je o 2014.

Pomalo bizarno zvuči da druga najbolja ekipa u povijesti Mundijala nije bila na zadnja dva izdanja. Od tada je prošlo 9 godina, a Italija je nogometno prošla pravu kalvariju i digla se na vrh i opet pala. Sada u Rotterdamu se nadaju da će se vratiti na vrh i iskupiti se naciji nakon neodlaska na EURO.

Azzuri su skupinu zadnji put prošli 2006. kada su u Njemačkoj uzeli svjetsku titulu. Zlatna generacija je otišla u zaborav, a njeni ostatci su četiri godine kasnije doživjeli debakl u Južnoj Africi. Skupina s Novim Zelandom, Slovačkom i Paragvajem bila je preteška pa su afričko prvenstvo napustili s 2 boda i ispali u skupini.





Mancini je ponovno šokirao, ali…

U Brazil su stigli motiviranim srebrom s Eura dvije godine ranije, ali balon se ubrzo ispuhao. Pobijedili su Englesku, izgubili od Kostarike te u ključnoj utakmici izgubili od Urugvaja. Bio je to bolan udarac za talijanski nogomet, a uslijedio je veliki reset, ali nije bio uspješan. Italija je u tom periodu od 2012. do 2018. izgledala kao Hrvatska u onom periodu od 2002. do 2006. Hrpa iskusih igrača za koje se ne može reći da su svjetska klasa, a nema nijednog izuzetnog talenta.

Dolaskom Mancinija na klupu kreće bolji skaauting i sam odabir igrača, a posrećilo mu se i talentiranom novom generacijom predvođenom Chiesom, a od ostatka momčadi najbitnije je bilo zadržati Bonuccija i Chillinijem. Našao je ulogu koja odgovara Imobilleu i s novom generacijom započeo put.

Bio je doduše i opušten jer Italija se nakon ne odlaska na SP u Rusiji na EURO došla gotovo s nikakvim očekivanjima. Mnoge je iznenadio i njegov popis, ali vjerovao je u sebe i u ekipu te na kraju se popeo na europski tron po prvi put nakon 1968. I onda opet razočarao. Nije Italija vidjela ni Katra, ali Mancini je ostao i sada preko Lige nacija želi isprati gorak okus.

Nije ovo ona klasična Italija, ona iz nogometnih enciklopedija. Ova Italija na trenutke izgleda lepršavo i lijepo oku kao što smo vidjeli na Euru 2021. Mancini je ponovno iznenadio popisom, ali čini se da opet zna što radi. Iako javnost sve više protiv njega, a navijači pogotovo te sanjaju Ancelottija na klupu stručnjaci smiriju te znaju koliko Mancini može, a na kraju svojim rezultatom je to i zaslužio.

Nemaju zapravo ni preveliku zvijezdu, a dojam je da su u velikom padu. Najveća zvijezda je Barella koji je odigrao odličnu sezonu u Interu i jedan je od onih koji samo raste. U padu su nositelji od prije dvije godine. PSG-ov duo Veratti i Donnarumma su nezadovoljni u klubu pa se sve pretoči i u reprezentaciju. Muku muči s ozljedama i Chiesa, a Jorginho za kojeg se pričalo da je kandidat za zlatnu loptu sada se bori za prvih 11 u Arsenalu. Bez obzira na to posjeduju kvalitetu, ali i iskustvo dovoljno kvalitetno da u Rotterdramu naprave veliku stvar.

Zanimljivo, Italija nikad nije dobila Hrvatsku. Derbi Jadranskog mora igrao se 8 puta u povijesti, a naši susjedni po moru još uvijek nisu našli rješenje kako doći do mora, a nadajmo se da će tako ostati i u možebitnom finalu.