HRVATSKA IDE U ČETVRTFINALE, A SRBIJU IZBACILI: Kakav spektakl u drugom krugu, ovo bi odjeknulo…

Traju prognoze raspleta Svjetskog prvenstva u Katru koje počinje uskoro, nisu sve s obećavajućim pogledom na hrvatske izglede, no danas je objavljena i jedna zanimljiva simulacija – koja Vatrene vidi među najboljih osam na dolazećem velikom natjecanju.

Rezultate simulacije objavio je EA Sports, najpoznatiji svjetski proizvođač sportskih računalnih igara, koji se hvali da je barem u pogađanju završnog pobjednika jako precizna, s dolaskom do točnog osvajača svjetskog naslova na prošla tri SP-a.

To uključuje i aktualnog svjetskog prvaka Francusku, nakon nezaboravne hrvatske serije na SP-u u Rusiji koja je vodila do srebra.

Po novoj simulaciji EA Sportsa, Hrvatska ne bi ostvarila tako dobar rezultat kao na prošlom SP-u, ali bila bi vrlo dobra, s dolaskom do četvrtfinala u kojem bi s 1:0 slavio Portugal. Na kraju turnira bi završno slavlje pripalo Argentini, što je jako povoljna najava za Lionela Messija i suigrače s obzirom na točnost simuliranja tko će otići do kraja na posljednja tri SP-a.

Hrvatska bi, pak, prošla svoju skupinu zajedno s Belgijom, a potom, u osmini finala dogodio bi se spektakl protiv Španjolske, s pobjedom Vatrenih s 2:1, kako pokazuje ova simulacija. Takav rasplet bio bi prava ‘osveta’ momčadi Zlatka Dalića za ispadanje protiv Španjolaca lani u osmini finala Eura, s 5:3 u španjolsku korist nakon produžetaka.

Simulacija EA Sportsa za dolazeće SP je dosta povoljna Hrvatskoj, pogotovo ako se pogleda da bi tu bila pobjeda protiv Španjolaca koja bi odjeknula, a u hrvatskom istočnom susjedstvu ne najavljuje veselje. Srbija bi, kako govore rezultati simulacije, bila bez prolaska u drugi krug s obzirom na to da bi iz skupine momčadi koju vodi Dragan Stojković dalje prošli Brazil i Švicarska.

