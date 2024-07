Hrvatska ga smijenila pa otišao na istok: ‘Traktoristi’ doveli donedavnog izbornika

Smijenjen je nedavno u odluci koju je Hrvatski nogometni savez objavio na početku srpnja, a osam dana kasnije, donedavni izbornik mlade hrvatske reprezentacije Dragan Skočić ima novi posao nakon što je potraga za novim angažmanom na klupi trajala kratko. Skočića je doveo iranski klub Tractor, odlazi na istok, a ondje je već bio i u svojoj klupskoj karijeri i kao izbornik.

Donedavni izbornik hrvatske U21 reprezentacije je službeno imenovan danas. Vraća se u zemlju u kojoj je ranije vodio Malavan, Foolad, klub koji se tada zvao Khooneh be Khooneh, a zatim je bio i na klupi Sanat Nafta. Vodio je i iransku reprezentaciju u razdoblju od 2020. do 2022. godine.

Skočića su sada doveli ‘traktoristi’, pa je sada opet u zemlji koju je napustio s bolnim udarcem. Bilo je to preklani nakon što je s Iranom bio uspješan u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Katru. Trebao je Irance voditi i na SP-u, no svejedno je smijenjen, a doveli su iskusnog Portugalca Carlosa Queiroza.

OFFICIAL

Dragan #Skocic is the head coach of #Tractor 🚜

The Croatian manager returns to #Iran after nearly 2 years, following his dismissal from #Iran #TeamMelli.

He also managed Malavan, Foolad Khuzestan, Khooneh Be Khooneh, and Sanat Naft Abadan.#PersianGulf⚽#تیراختور pic.twitter.com/5pQR1X7N5h

