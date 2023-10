Hrvatska dovedena u borbu za spas: ‘Budemo li igrali ovako, čekaju nas novi problemi’

Hrvatska se porazima od Turske i Walesa u razmaku od nekoliko dana dovela u tešku situaciju u borbi za odlazak na Euro kojem je dogodine domaćin Njemačka. Vatreni sada više nemaju sve u svojim rukama, trebat će im i izostanak pobjede Velšana u utakmicama protiv Armenije i Turske, a pritom ne smije biti kiksa u utakmicama koje će Hrvatska u studenom igrati u gostima protiv Latvije i na travnjaku Maksimira protiv Armenaca.

Vraćajući se na zbivanja na terenu u Cardiffu, Zlatko Dalić je na konferenciji za novinare priznao da u igri Hrvatske puno stvari nije funkcioniralo.

Kao i nakon poraza od Turaka nekoliko dana ranije u Osijeku, ispala je to večer za zaborav za navijače, ali i za duboku analizu u taboru reprezentacije kako se takvi udarci na terenu više ne bi ponavljali.

“Čestitam suparniku na pobjedi, mi smo opet bili u lošem izdanju. Wales je bio agresivniji i kompaktniji i zasluženo smo izgubili. U obje smo listopadske utakmice bili bez energije, bez moći, nismo stvorili pravu šansu”, komentirao je Dalić.

It’s over in Cardiff. Congrats to @Cymru, while #Croatia faces Latvia and Armenia in November.#WALCRO | #EURO2024 | #PokažiSrce | #Family | #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/MJ671BASr1

— HNS (@HNS_CFF) October 15, 2023