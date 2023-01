HRVATSKA ČEKA PROTIVNIKA U LIGI NACIJA! Ždrijeb će nam donijeti jednog od tri europska velikana

U srijedu čelnici UEFA-e zasjedaju u švicarskom Nyonu gdje će donijeti neke novosti za europski nogomet, a uz tehničke stvari održat će se i ždrijeb za Final Four Lige nacija.

Mogući protivnici Vatrenih redom spadaju, kao i mi, u vrh svjetskog nogometa, a koga odabrati između domaćina Nizozemske, Španjolske i europskih prvaka Italije stvarno nije lako pitanje.

Utakmice će se igrat u Rotterdamu i Enschedeu od 14. do 18. lipnja, a prvo polufinale u kojem će nastupiti Nizozemska igra se 14. lipnja od 20 sati i 45 minuta, drugo dan kasnije u isto vrijeme, dok se finale i susret za treće mjesto igraju 18. lipnja, s tim da je finalna utakmica na rasporedu isto od 20 sati i 45 minuta, dok je utakmica za treće mjesto na rasporedu od 15 sati.

#Croatia awaits the #NationsLeague semifinal draw: the final tournament is hosted this June by Netherlands! 🇭🇷🇳🇱🇪🇸🇮🇹

🗓️ Wednesday, 25 January

🕚 11:00 CET

Excited? 🙌#UNL #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/oIDPXNw5Cy

— HNS (@HNS_CFF) January 24, 2023