Hrvatska čeka kaznu zbog ustaške zastave, ali HNS ima plan da Arena ipak bude krcata

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hrvatski nogometni savez još nije dobio nikakav konkretni odgovor o tome što će Vatrene čekati u utakmici protiv Turske 12. listopada u Osijeku, na travnjaku Opus Arene. Podsjetimo, prijeti kazna zbog zastave s ustaškim obilježjima na tribinama riječke Rujevice za vrijeme nedavne utakmice protiv Latvije u kvalifikacijama za Euro 2024., zbog čega se strahuje od zatvaranja tribina novog osječkog stadiona u novom kvalifikacijskom nastupu.

Kada dolazi kazna? Po informaciji koju su objavile Sportske novosti, to će se dogoditi idućeg tjedna.

HNS se nada izbjegavanju najteže kazne, bez obzira na to što je na snazi ona uvjetna. Pored toga, Savez ne želi ulaziti u javni sukob s organizacijom FARE, koja se bori protiv diskriminacije u nogometu, a njezin promatrač prijavio je zastavu s ustaškim obilježjima na Rujevici.





Spremna pričuvna opcija

Kako su objavile Sportske novosti, HNS ima i plan za punjenje tribina Opus Arene u slučaju da dođe najgora odluka za Savez u ovoj situaciji, ona kojom bi UEFA zabranila dolazak navijača na tribine za utakmicu protiv Turske.

Taj plan je da se tribine napune dolaskom djece u dobi do 14 godina, što bi moglo biti dopušteno čak i ako bude kazne za one odrasle.

Kako bi HNS ovo izveo s obzirom na to da je riječ o maloljetnicima kojima ipak treba pratnja, to tek treba vidjeti.

U međuvremenu, u Hrvatskom nogometnom savezu bave se i drugim predmetom pokrenutim nakon nedavnog nastupa Vatrenih, na gostovanju u Armeniji, u Erevanu.

Tada je došlo do navijačkog sukoba za vrijeme utakmice, možda su u tome sudjelovali i Hrvati, no to tek treba točno utvrditi.

Reprezentacija sada miruje, no u HNS-u su pune ruke posla zbog nedavnih nastupa Vatrenih, a nije zbog zbivanja na terenu na kojem je sve prošlo po planu – s pobjedama s 5:0 protiv Latvijaca i 1:0 protiv Armenaca ranije ovog mjeseca.