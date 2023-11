Hrvatima se loše piše u nizozemskom velikanu

Ajax proživljava jako teške dane i u klubu su odlučili kako će napraviti sve kako bi se izvukli iz crne rupe pa je tako doveden novi trener John Van ‘t Schip, koji je startao s dvije pobjede i odvojio kopljanike od dna ljestvice.

Ajax je jako puno uložio na početku sezone, a među onima od kojih se jako puno očekivalo bili su i Hrvati, kojih je u klubu trojica Medić, Sosa, Šutalo, koji ne mogu biti zadovoljni sezonom.

Šutalo je imao razgovor s novim trenerom o njegovim očekivanjima oko igara Vatrenog, dok kako pišu Nizozemci, Šutalo i Medić će izgleda na zimu morati potražiti novu sredinu.

Metla u Ajaxu

Tako je Voetbal International iznio tezu kako će Borna Sosa i Jakov Medić napustiti Amsterdam već u zimskom prijelaznom roku, dok se još uvijek vjeruje u Josipa Šutala.

🔴⚪️ 2 WINS IN A ROW FOR AJAX! ✅

John van ‘t Schip with 6 out of 6 points as interim manager… key period for them. Up next: Brighton (H) in UEL. 🔜 pic.twitter.com/59GKWXlcwo

— EuroFoot (@eurofootcom) November 5, 2023