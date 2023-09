Hrvatica posebna motivacija kluba u Irskoj: ‘Ovaj pehar izgleda mi dobro kao Lidija Bačić’

Autor: Dnevno GIŠ

Popularnost hrvatske pjevačice Lidije Lile Bačić proširila se i daleko od domovine, a ima posebno mjesto u Irskoj, gdje nogometni klub FC Croatia Fermoy gaji neskrivene osjećaje prema njoj.

Kako je za 24sata izjavio predsjednik, tajnik i osnivač kluba Alen Miholić Mićo, nogometaši FC Croatia Fermoya imaju poseban ritual prije utakmice, da jedan vikne Lidija, a svi ostali suigrači odgovore Bačić.

“Ona je za nas svetinja i koristimo njezino ime kao motivaciju prije svake utakmice. Nadamo se da ćemo je jednog dana upoznati. Ma neka dođe k nama da snimimo himnu s njom jer mislim da je se nitko toliko ne sjeti koliko mi kroz godinu”, izjavio je Alen Miholić.





(Photo: FC Croatia Fermoy) FC Croatia Fermoy have been crowned champions of the Leisure League in Cork, Ireland. https://t.co/oI7vj89MtX — Timothy Cameron (@TCAMERON487) December 24, 2022

Lidiji je simpatično

“Kada smo osnovali ekipu i došli igrati na prvi turnir 2021. godine, naš tadašnji kapetan Stipo Klarić trebao je održati motivacijski govor prije početka utakmice i nije znao što reći. Okupio je dečke i rekao:

‘Dečki, ovaj pehar izgleda mi dobro kao Lidija Bačić, ajmo ga osvojiti’, a i sama Lidija je upoznata s ovom ritualom.









“Tagirali su me prije godine, dvije i bilo mi je to jako simpatično. Drago mi je da pobjeđuju uz moje ime, a kako i ne bi kad je to super povik. Samo neka nastave tako. Napravit ćemo i neki koncert u Irskoj”, izjavila je Lidija o ovoj simpatičnoj tradiciji kluba.