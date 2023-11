Hrvatica oduševila Srbe potezom na čelu kluba: ‘Riješila je kaos s bijesnim navijačima’

Neočekivane scene su nedavno odjeknule u Zadru nakon što su ljutiti navijači došli na trening tamošnjeg nogometnog kluba, u sredini koja pamti i prvoligaške dane, a sada je Zadar četvrtoligaš. Ljutnja je izbila nakon što su igrači u slavlju pobjede s 5:0 protiv Omiša pustili i jednu pjesmu Mile Kitića, a odjeci nisu ostali samo u Hrvatskoj, već i u istočnom susjedstvu.

Na dio te priče u Srbiji vratio Kurir, pišući o reakciji Ive Bokanović, koja se suočila s navijačima i o tome govorila dok je donedavno još bila na čelu zadarskog kluba. U međuvremenu, Bokanović je svoje mjesto na nedavnoj Skupštini kluba prepustila Krešimiru Horvatu, predstavniku ulagača u dolazećem klupskom preoblikovanju, a prije odlaska, sudjelovala je u suočavanju s navijačima tijekom kojeg je klub bio prozvan za navodni poziv policiji na reakciju, što je opovrgnula.





Kako je to išlo, prisjetio se srpski portal.

‘Nismo zvali policiju’

“Ni u jednom trenutku nitko iz Zadra nije pozvao policiju zbog Tornada. To smo iznijeli i na okupljanju, što su shvatili i navijači jer je do njihovog dolaska pola grada pričalo o tome da će doći na trening, a stigli su i fotografi. Tako da izričito opovrgavamo bilo kakvu povezanost s pozivom policiji zbog njihovog dolaska i ako znaju svi, normalno je da je vijest došla i do policije, ali nikako to nije bilo od strane kluba”, pričala je Bokanović za zadarske portale, a prisjetio se Kurir.

Tada je, uz Bokanović, pred navijačima bio i Krševan Santini, nekadašnji čuvar mreže koji je nakon završetka golmanske karijere postao tehnički direktor u zadarskom klubu. Donedavna čelnica kluba pričala je kako je izgledala njihova reakcija.

“Pred navijače smo prvo izašli Krševan Santini i ja, raspravili smo spornu situaciju, a niti u jednom trenutku tema razgovora nije bila preoblikovanje kluba i nečije nezadovoljstvo novim vlasnicima. Nakon toga smo zajedno s navijačima otišli na teren kako bismo razgovarali s igračima. Razgovor između igrača i navijača protekao je u miroljubivom tonu, a predstavnik navijača prvo je izrazio nezadovoljstvo zbog te pjesme. Uime igrača javio se kapetan Domagoj Muić i iznio je zajednički stav. Nakon toga su se igrači i navijači rastali pljeskom, a navijače smo pozvali da podrže momke na sljedećoj domaćoj utakmici protiv Vodica. Izmišljanje i izvrtanje činjenica dijela javnosti već postaje smiješno”, dodala je Bokanović, a prenio je Kurir.

‘Stala pred navijače’

Na srpskom portalu su ovo začinili i svojim naslovom. “Prelijepa Iva riješila kaos s bijesnim navijačima: Svi problemi nestali su kad je zanosna predsjednica stala pred njih”, piše Kurir o susretu donedavne čelnice zadarskog kluba s navijačima.

Za Zadar, put prema povratku na nekadašnje pozicije tražit će se nakon preoblikovanja i s novim klupskim vodstvom, ali stanje trenutno i dalje nije dobro, o čemu svjedoči vijest da prijeti opasnost da klub može ostati bez klupskih prostorija i svlačionica na koje se kao vlasnik upisao Reno Sinovčić.









Tu je i opasnost da se za nula eura prodaju sjedalice na stadionu, a te sjedalice bi novi vlasnik onda mogao i počupati, osim ako ne reagira skupina ulagača koja ulazi u klub i stavi situaciju pod svoju kontrolu.

Nema mira, a ako izbije novi bunt navijača, ovog puta pred njima neće biti donedavne predsjednice o čijoj reakciji nakon puštanja pjesme Mile Kitića pišu i u Srbiji.