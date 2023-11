Hrvati u Europi: Livaković popio tri komada, povratak Kramarića, Budimir efikasan

U subotu diljem Europe igra se ligaško kolo, a među protagonistima ima jako puno i hrvatskih igrača, od kojih je dosta njih bilo aktivno za njihove momčadi u pobjedi, neodlučenom ili porazu.

Dobru večer je za svoj Manchester City imao Mateo Kovačić, koji je bio u startnih 11 kluba iz Manchestera protiv Bournemutha i odigrao je cijeli susret u visokoj pobjedi Građana od 6:1, dok Joško Gvardiol nije ulazio u igru na ovoj utakmici.

Od drugih rezultata u Premiershhipu valja izdvojiti pobjedu Manchester Uniteda na gostovanju kod Fulhama od 1:0, dok je Newcastle pobijedio Arsenal na domaćem terenu 1:0 pa sada je prvi City s 27 bodova, bodom i utakmicom više od Tottenhama, dok je Arsenal treći s 24 boda.

Poraz Fenera

Fenerbahče i Dominik Livaković doživjeli su pomalo iznenađujući poraz od Trabzonspora 2:3, na domaćem terenu, a ovim je prekinut niz Fenera od 10 pobjeda i prepustili su prvo mjesto Galatasaraju koji ima bod više.

Livaković je primio dva pogotka unutar dvije minute početkom drugog dijela, nakon što je već jednom kapitulirao u prvom poluvremenu i nakon 0:3 više nije bilo povratka za domaćina. Golove pogledajte OVDJE.

Naš Ante Budimir je u odličnoj formi, u zadnjih pet utakmica zabio je pet golova, dva danas protiv Girone, ali niti to nije bilo dovoljno da Osasuna dođe do pobjede, jer je iznenađenje prvenstva španjolske na kraju slavilo 4:2. U La Ligi Rakitićeva Sevilla odigrala je 1:1 na gostovanju kod Celte.

Andrej Kramarić made his return today after suffering an injury which made him sit out the entire month of October.

He came on today in the 78th minute for Hoffenheim in a 3-2 loss against the league leaders Bayer Leverkusen.









