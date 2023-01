HRVATI TEMA DANA U NJEMAČKOJ! Jednog proglasili ‘krticom’, dok je drugi imao debi iz snova

Bavarski Hollywood, kako vole ‘tepati’ Bayernu mediji u Njemačkoj, zadnjih dana potresa veliki skandal u kojem je glavni protagonist Toni Tapalović dugogodišnji trener vratara Bayerna i veliki prijatelj Manuela Neuera.

Podsjetimo, Tapalović je dobio otkaz u Bayernu nakon 11 godina, nakon što je trener Bavaraca Julian Nagelsmann, njega optužio da je ‘krtica’, koja igračima, posebice Neueru, odaje tajne stručnog stožera.

Ono što brine medije u Njemačkoj je kako će se otkaz Hrvatu odraziti na stanje u momčadi, posebice zbog velike bliskosti, trenutno ozlijeđenog kapetana Bayerna i njegovog sad već bivšeg trenera.

“Mislim da se naš odnos neće pokvariti jer to nije bila odluka koja je bila usmjerena protiv Neuera. Naravno da se ne slažu svi s tom odlukom i naravno da je Neuer tužan zbog njega. Nadam se da će se nastaviti družiti privatno, to je važno. A kad ozdravi i vrati se, Neuer će ponovno biti naš važan igrač”, izjavio je na tu temu Nagelsmann.

Debi iz snova

Josip Juranović ima je debi iz snova za svoj Union Berlin na gostovanju kod Werder Bremena, nakon što je nakon ubačaja iz kornera njegov suigrač zabio za 2:1 i gostujuću pobjedu Berlinčana.

Klub i navijači Uniona odmah su se zaljubili u Juranovića, navijači ga hvale na sva usta po društvenim medijima, a klub je na svojem Twitteru za ubacivanje napisao; Kakva lopta Juranovića’, uz emotikon koji slini.

Juranovic showing his worth already with an assist on the game winner. pic.twitter.com/2SdIpWxGrP









— CroatianSports (@CroatianSoccer) January 25, 2023