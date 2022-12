‘HRVATI, SVJETSKI PRVACI LAKE ŠETNJE’!: Kakve riječi nakon još jednog čudesnog izdanja Vatrenih: ‘Mogli bi Brazilci kući’!

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Ne možemo mi bez drame, ali čini se da ne možemo ni bez pobjeda. Vatreni su jučer srušili Japan nakon lutrije penala, a heroj dana je bio čovjek kojeg već godinama kritiziraju bez razloga, Dominik Livaković.

“Mario Pašalić zabio je odlučujući penal i prema njemu su poletjeli suigrači. Većini njih bila je to najveća brzina te večeri na terenu. Ipak, pobjeda Hrvatske na penale bila je izgledna čim je utakmica ušla u produžetke. Fanatični Japanci su se ispuhali, a na scenu su stupili hrvatski znalci. Njihov trijumf nad zabavnom i lijepom, ali naivnom igrom suparnika bio je neizbježan kao izlazak sunca.” stoji u tekstu na britanskom portalu The Guardian.

Iako to zvuči kao uvreda zapravo su to objasnili ovako: “To nije uvreda, nego činjenica. Nijedna druga vrhunska reprezentacija nije toliko spora, ali je toliko sposobna da to na kraju uopće ne bude važno. Za to je potrebno ogromno kolektivno znanje i samouvjerenost. Vjera u filozofiju da najviše metara treba prijeći lopta, a ne igrač.”





“Japan je gazio”

Napominju da je Japan gazio, ali nas nije uspio nagaziti: “Ali s druge strane bila je momčad koja u život dolazi usporenom snimkom. Momčad Zlatka Dalića se ukopala, usporila igru i radila ono što inače radi. To nas je podsjetilo na Hrvatsku u produžecima protiv Engleske u polufinalu SP-a u Moskvi prije četiri godine. Istina, Luka Modrić je tada odigrao spektakularno, a protiv Japana rezervirano.”

Španjolski mediji su oduševljeni igrom Hrvatske nakon izlaska Luke Modrića. Rekli su da je Japan pao i bez umornog Modrića što dovoljno govori koliko izbora Hrvatska ima na klupi, ali i hrabrosti Zlatka Dalića da u ključnim trenutcima u igru stavi mlade igrače i debitante na Mundijalu.

” On i Hrvatska će sve ovo što su napravili Japanu ponoviti i protiv Brazila. Neymara, Viniciusa i društvo će svesti na tempo koji odgovara Hrvatskoj. To bi favorite za svjetski naslov moglo poslati kući.” zaključuju Englezi.