HRVATI SVIMA POKAZALI KAKO SE TO RADI: Naši navijači oduševili sve u Katru

Iako nisu baš svi navijači oduševljeni Katrom i njihovim rigidnim zakonima, Hrvati su pokazali kako se možemo uklopiti svugdje i oduševiti cjelokupnu katarsku i svjetsku javnost.

Tako je pravo oduševljenje doživjela grupa navijača Vatrenih u Dohi, koji su u centru grada prošetali u tradicionalnim katarskim odorama, thobama, kojima su nadodali naše kockice.

Rezultat je bio oduševljeni domaćini i navijači ostalih reprezentacija, koji su se željeli fotografirati s našim navijačima.

After Qatar we are supporting our friends Croatia #Hrvatska 🇭🇷🇸🇩 as our uncle had a good time drinking raki with them and party. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/OtTd8EK4qG

— ASalih7 (@Salih7A) November 19, 2022