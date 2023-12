Hrvati su nudili više, ali otišao je u Srbiju: ‘Volio bih da se opet spojimo, svi bi mogli dobiti’

Puno je bilo velikih igrača koji su ostavili trag igrajući u gostujućem dresu na hrvatskim terenima, a u vrijeme nekadašnje Jugoslavije, posebnu priču imao je poznati napadač Darko Pančev, legenda Sjeverne Makedonije, u čijem je reprezentativnom dresu igrao nakon osamostaljenja. U klupskoj karijeri, najveći trag ostavio je igrajući za Crvenu zvezdu u generaciji koja je bila europski prvak slavljem protiv Olympiquea iz Marseillea u finalu odigranom u svibnju 1991. u Bariju, a bio je i reprezentativac bivše Jugoslavije.

Pančev i njegov put su tema našeg feljtona o legendama koje se pamte iz vremena u kojima je bilo puno velikih dvoboja i s hrvatskim klubovima.

Darko Pančev je karijeru počeo u Vardaru, a onda je prešao u Crvenu zvezdu za koju je u tri sezone zabio čak 116 golova. Pančev je postigao odlučujući pogodak u izvođenju jedanaesteraca protiv Marseillea u finalu Kupa europskih prvaka 1991. kada je Crvena osvojila naslov, nakon 120 minuta finale utakmice protiv francuskog kluba u utakmici u Bariju.

Taj njegov odlučujući pogodak koji je signalizirao slavlje za beogradske ‘crveno-bijele’ postao je antologijski.

Nakon raspada Jugoslavije otišao je u inozemstvo, no nije se proslavio u talijanskom Interu, njemačkim Leipzigu i Fortuni Düsseldorf, te švicarskom Sionu. S već 32 godine je završio karijeru.

Za reprezentaciju Jugoslavije je odigrao 27 utakmica i postigao 17 pogodaka, a nastupao je šest puta i za nacionalnu vrstu današnje Sjeverne Makedonije, postigavši jedan gol.

Red Star Belgrade Intercontinental Cup winners 1991

Darko Pancev scores one of the best counter attacking goals you’ll see to make it 3-0 against Colo Colo in Tokyo pic.twitter.com/nmTxqTkKfw

— 80s&90sFootball ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇺🇦 (@80s90sfootball) December 11, 2023