HRVATI ODBILI KLEČATI NA WEMBLEYU! Vatreni nisu kleknuli, a publika je to popratila na jedinstven način

Autor: P. V.

Kao i prije tjedan dana protiv Belgije, hrvatski nogometaši ostali su dosljedni. Hrvatski reprezentativci nisu klečali na Wembleyju…

Nakon izvođenja himni, a tek uoči početka utakmice, engleski nogometaši kleknuli su na koljena, dok Modrić i ekipa nisu reagirali. Zanimljivo, nije bilo zvižduka od strane domaćih navijača, što se neki potencijalno najavljivali, već je publika ostala – neutralna.

Engleski igrači pridružili su se podršci BLM-u, ali su im vlastiti navijači zviždali zbog toga u posljednje dvije utakmice, protiv Austrije i Rumunjske.

Hrvatska nije jedina

“Southgateovi igrači su najavili da će i dalje klečati uoči utakmice unatoč lošim reakcijama navijača. U nedjelju igraju protiv Hrvata koji to neće učiniti, a glasnogovornik njihova saveza je za Athletic rekao kako igrači to nisu dužni činiti jer to nije dio Uefina protokola. Hrvatski igrači u dresu reprezentacije nikad dosad nisu klečali iako su njihovi kolege iz U-21 reprezentacije to učinili”, pisali su mediji nedavno.

Hrvatska reprezentacija nije jedina koja neće klečati uoči početka utakmica na Euru. Isto su najavile Rusija, Češka, Poljska, Slovačka i Mađarska, dok se Turska, Italija, Švicarska, Makedonija, Španjolska, Švedska i Njemačka nisu izjasnile, ali nisu klečale u zadnjim utakmicama.