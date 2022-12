HRVATI NAVALILI NA ULAZNICE: Evo koliko košta Japan, koliko Brazil, a koliko finale SP-a!

Nakon što se Hrvatska plasirala u osminu finala Svjetskog prvenstva u Katru, gdje će se u ponedjeljak od 16 sati igrati protiv Japana, HNS je objavio prodaju ulaznica po sektorima za tu utakmicu.

Isto tako moguće je kupiti i ulaznice za daljnje faze turnira, a ako Hrvatska ispadne sa Svjetskog prvenstva kupci mogu ostvariti povrat novca.

Poslije kupnje ulaznica za Svjetsko prvenstvo, navijači se trebaju prijaviti za Hayya karticu. Uz broj ulaznice, navijačima su potrebni i osobni podaci kako bi dobili Hayya karticu. Nakon odobrenja, digitalna verzija kartice bit će dostupna u mobilnoj aplikaciji Hayya.

Samo na internetu

Digitalna kartica Hayya omogućuje navijačima ulazak u zemlju, na stadione i pruža besplatan pristup uslugama javnog prijevoza (metro, autobusi koji će voziti navijače od zračnih luka/graničnih prijelaza do različitih destinacija). Aplikacija Hayya sadrži sve informacije koje su potrebne navijačima za vrijeme boravka u Državi Katar, podsjetili su iz HNS-a.

Prodaja ulaznica je isključivo putem interneta, a primjerice ulaznice prve kategorije, od osmine finala do finala, navijače hrvatske doći će oko 26 tisuća i 700 kuna, dok za najjeftinije ulaznice treće kategorije treba izdvojiti oko sedam tisuća kuna.

