HRVATI, KAPA DOLJE! A MODRIĆ JE NA OVIM PROSTORIMA BESMRTAN‘: Srpski komentator oduševljen Hrvatskom

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Već ste vjerojatno čuli za srpskog stručnog komentatora Radu Bogdanovića koji je cijeli Mundijal oduševljen Vatrenima. Svoje oduševljenje nije krio ni nakon poraza u polufinalu.

Kao igrač nastupao je za Željezničar, Atletico Madrid i Werder Bremen, angažiran je kao stručni komentator Svjetskog prvenstva u Kataru na RTS-u.

"Stekao sam dojam da su Hrvati ušli s malo više respekta prema Argentini. Da to nije bio Messi, Gvardiol bi ga odnio, ali mislim da je imao respekt. Ipak, ovo je možda jedna od rijetkih utakmica gdje nema pobjednika i gdje su svi pobjednici." započeo je.





“Hrvati svaka čast”

Usporedio je ovu i generaciju iz 2018.: “Imate Argentinu koja je dala tri gola, ušla u finale, Messi se razigrao, asistencije, sjajan gol. Pošteno govoreći, imamo i hrvatsku momčad koja je zaslužila da joj se skine kapa dolje. Oni su po meni pobjednici iako su izgubili. To je tim koji je izvukao maksimum iz sebe, s obzirom na to da nemaju špicu kao što možda imamo mi. Sve ostale resurse su dobro iskoristili. To je ipak momčad koja je slabija nego 2018. godine”

Onda je nahvalio našeg kapetana: “Ne znam hoće li Luka Modrić i dalje igrati, ali on je postao besmrtan na ovim prostorima. Reći ću samo dva detalja o Hrvatskoj. Poslije prošle utakmice, kad su pobijedili i izbacili Brazilce, izbornik ‘‘mrtav ‘ladan‘‘ kaže da je Petković dao gol, ali da je igrao jako loše jer je izgubio sedam lopti. Kad je ekipa pod pritiskom, centarfor prima loptu, odigrava, namješta se, padne, a trener se nije ustručavao to reći. I ‘op, evo ga na klupi večeras. Nisam siguran kako bi u drugim reprezentacijama izgledao dan poslije utakmice.”









Komentirao je i Messijevu promjenu pri pucanju penala: “Kako je do sada izvodio penale, a kako je večeras? Prišao je lopti, ‘Vidi mali, da ti mene ne bi slučajno obrukao večeras… E zato je igračina.”