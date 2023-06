Hrvati iz Srbije, protiv Srba iz Hrvatske! Čeka nas zanimljiv okršaj u Bijelom Brdu

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Zanimljiv nogometni okršaj čeka nas u subotu 17. lipnja na stadionu BSK u Bijelom Brdu, gdje će nage odmjeriti reprezentacije Srba u Hrvatskoj i Hrvata iz Srbije.

Ovo je treći okršaj reprezentacija manjina iz dvije susjedne države, a u dosadašnja tri susreta, sva tri otišla su na stranu Hrvata iz Srbije.

Kako je došlo do ovih sportskih ogleda govorili su Nemanja Eremić, dopredsjednik Sportskog rekreativnog društva Srba u Hrvatskoj i tehniko u nogometnoj reprezentaciji te Nikica Gagulić, izbornik nogometne reprezentacije Srba u Hrvatskoj.





Treba napomenuti kako su obje reprezentacije sastavljene su od nižerazrednih nogometaša, onih koji nisu vezani profesionalnim ugovorom.

Žele pobjedu

“Inicijativa za stvaranje reprezentacije krenula je još 2014. od nas iz NK Petrova Gora, no ta naša ideja je realizirana tek kad smo angažirali nogometnog menadžera Milana Martinovića”, govori Nemanja Ermić i nastavlja:

“Uspjeli smo skupiti reprezentaciju za Europeadu 2016. godine, a 15 dana uoči odlaska na to natjecanje odigrali smo u Vukovaru prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Hrvata u Srbiji. Druga je utakmica odigrana 2019. u Tavankutu, a sada smo mi domaćini u Bijelom Brdu”, kaže Ermić.

“Nadam se prvoj našoj pobjedi. Oni imaju veću tradiciju, sigurno su među četiri ili pet najboljih manjinskih reprezentacija u Europi, no mi smo na zadnjoj Europeadi bili peti i pokazali da možemo igrati i protiv najboljih. Iako, ove prijateljske utakmice između Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji su kombinacija sportskog i društvenog događaja, pa na te dvoboje treba tako i gledati.”

Nogometaši iz nižih liga









“Svi igrači u reprezentaciji su iz nižih liga, a najviše ih trenutno ima iz trećeligaša NK Vutex-Sloga iz Vukovara. Mogli bismo teoretski zvati i igrače iz najvišeg ranga, ali uvjet za ulazak u reprezentaciju je da nemaju profesionalne ugovore. Slično je i s reprezentacijom Hrvata u Srbiji koji se selektiraju iz tamošnjeg trećeg nogometnog ranga pa naniže”,otkriva Gagulić i dodaje:

“Njihova reprezentacija postoji puno duže od naše, no na posljednjoj Europeadi mi smo bili peti, a oni šesti, pa je jasno da smo bitno napredovali od 12. ili 13. mjesta koje smo donedavno zauzimali u Europi. Nadam se, stoga, da ćemo prvi puta pobijediti reprezentaciju Hrvata iz Srbije. Naši su odnosi, inače, i više nego prijateljski, no to ne bi trebala biti smetnja da ih pobijedimo na nogometnom terenu”, kaže Gagulić.

Utakmicu u Bijelom Brdu organizira Sportsko rekreativno društvo Srba u Hrvatskoj uz financijsku podršku Srpskog narodnog vijeća i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te u suradnji s NK BSK Bijelo Brdo i općinom Erdut, a na njoj se očekuju brojne osobe iz sportskog, političkog i javnog života.