HRVATI IM DALI KRILA: Donijeli pobjede svojim klubovima, ali nešto zabrinjava

Danas su u pogonu bila dva Red Bulla, jedan onaj Njemački iz Leipziga gdje kruh zarađuje Joško Gvardiol, i onaj Austrijski iz Salzburga gdje je uz pomoć Roka Šimića izborio finale juniorske Lige prvaka.

Tako je RB Leipzig u četvrtfinalu njemačkog kupa gostovao kod Hannovera i s 4:0 prošao dalje i plasirao se u polufinale. Ovaj susret su odlično otvorila dva bivša Dinamovca, Olmo i Gvardiol, koji su namjestili prva dva gola za goste.

Prvo je Olmo asistirao Nkunku u 17. minuti za 1:0 gostiju, a samo pet minuta kasnije Gvardiol je proigrao Nkunkua kojem je bilo lakše zabiti nego promašiti za drugi gol Leipziga, a stvar su završili Laimer i Silva. No jedna loša vijest je kako je Joško morao van u 55 minuti nakon jednog udarca u leđa, a još se ne zna ozbiljnost ozljede.

Siguran iz penala

Austrijska podružnica RB je danas gostovala u Žilini gdje su juniori Salzburga igrali za prolaz u četvrtfinale Lige prvaka protiv istoimeno kluba iz Slovačke.

Žilina je povela 1:0 u 36 minuti, ali je nakon dosuđenog jedanaesterca za goste Roko Šimić bio siguran i poravnao je na 1:1. Nakon toga utakmica je otišla do jedanaesteraca gdje su se bolje snašli igrači Red Bulla i s konačnih 5:4 plasirali su se u četvrtfinale.

Red Bull će se susresti s PSG-om u četvrtfinalu, a našem U21 reprezentativcu ovo je bio četvrti gol u juniorskoj ligi prvaka.

🎯 Roko Šimić | @UEFAYouthLeague

✅ Converts a penalty to equalize at Žilina

✅ Converts a penalty in a successful shootout

✅ @RedBullSalzburg in #UYL quarterfinals#Croatia pic.twitter.com/2WzR8dLiD2

— HNS (@HNS_CFF) March 2, 2022