HRVATI I ‘MALI’ IGRAČI DIKTIRAJU VELIKIMA! To nitko nikad nije mogao niti zamisliti, ali dogodilo se nešto nevjerojatno

Autor: Andrija Kačić Karlin

Prošlo je relativno dosta vremena od svjetske smotre u Katru pa se sada lakše i analitički nije može dati zaključak čemu smo svjedočili u nogometnoj igri.

Mnogi misle da svako Svjetsko prvenstvo u nogomet unosi manje ili veće promjene, a neki drže da se svakih negdje tri prvenstva dogode i revolucionarne pojave u ovoj nesumnjivo najpopularnijoj igri na svijetu.

Dok nama srce još uvijek gori zbog osvajanja brončane medalje, oni koji su na ovom prvenstvu razočarali, a cijela ih je hrpa, analiziraju ne samo što je pošlo po zlu, nego i gdje je njihov nogomet zapeo. A zapeo jest. Kada su oni za koje smo mislili da su jaki bili tako nekonkurentni – zastoj je golem.





Hrvati i Maroko senzacija

Nogomet nije ista igra kao prije desetak dvadesetak ili pedesetak godina. Pogledajte, primjerice, na YouTube platformi utakmice svjetske smotre iz Meksika 1970. godine. Vele da je to bio tada najjači Brazil svih vremena. U finalu mu je samo nazočnošću prijetila Italija, a konkurirali su za odličje još Engleska i Njemačka.

Što želimo reći? Samo namjeravamo pokazati koliko se nogomet promijenio u pola stoljeća. Pogledajte su svjetsku smotru, a bila je silno interesantna. Pa, igralo se duplo sporije nego danas. Većina igrača utakmicu je provela u šetnji, pozicijski su obrane bile zonske, statične. Nije bilo ni bijesnih protunapada, ali nije bilo ni napada s većim brojem igrača.

Posebno poglavlje je način suđenja. Dijeljenje pravde bilo je bitno drugačije nego danas. Ne kažemo da je bilo bolje ali je bilo pretenciozno u jednom drugom pogledu. Što danas može izgledati neshvatljivo. Naime, dozvoljavala se jako gruba igra, najbolji igrači bili su teške žrtve grubijana i „mesara” iz suparničkih redova, a momčadi su se nekako navikle na te stvari. Te zbog čestih prekida utakmice i nisu imale naročit ritam.

A danas je nogomet poput nadzvučnog aviona. I ponekad nam se čini da je brži i od zvuka. Svaka momčad ima svog sprintera, bjegunca, čovjeka koji može istrčati stotinjak metara poput atletičara. Brzina postaje presudan čimbenik. I doista sve linije se igraju kud i kamo brže. Najbolje momčadi svoju igru koncipiraju na dodavanju isključivo po zemlji, igraču lagano u prostor da loptu pokupi u punom trku. Pa sve skupa izgleda brzo, atraktivno i opasno.

Pritom, svi smo osjetili da oni najbolji igraju obranu od prvog napadača. Da, dobro ste shvatili, visoki presing nešto je najbitnije što smo mogli primijetiti na ovoj svjetskoj smotri.

Nadalje, visoki presing nije nužno uvjet uspjeha, ali onaj koji ne igra visoki presing na način kako spada nema baš neke šanse za uspjeh na takvom turniru kao što je bio katarski.









Nekoliko je reprezentacija baš razočaralo, ostavilo svoje navijače u nevjerici, unatoč visokog renomea završili su u Kataru baš kao pravi gubitnici. Pet je momčadi baš „prevarilo” svoje navijače a svih pet su pripadnice svjetske elite nogometne igre.

Gotovo je nevjerojatno da su Nijemci ispali već u skupini, šok su priredili i Belgijanci koji su nauštrb Maroka ali Hrvatske rano ispali. Ali, ipak najveći je negativni šok napravila reprezentacija Brazila. I nije slučajno da joj krvnik bila baš Hrvatska.

Ono što se može primijetiti kod sve te tri razočaravajuće reprezentacije koje su ispale ranije od očekivanja jest baš ono o čemu smo pričali. Niti jedna od ovih momčadi nije igrala visoki pred.









A u obrani su djelovale usamljeno, nespretno i nesnalažljivo. Fakat, njihovim obranama nedostajala je pomoć i veznih igrača i napadača.

U današnjem nogometu poput onoga iz kasnijih sedamdesetih godinaa tada sjajne Nizozemske, kojeg smo zvali „totalni nogomet”, doslovce svaki igrač mora biti spreman igrati na svakoj poziciji.

Nijemci, Belgijanci i Brazilci nisu imali takve postave, a unatoč sjajnom fondu igrača nisu imali tako kvalificirane ljude da bi mogli istovremeno igrati i u napadu i u vezi i u obrani.

Kod naše hrvatske to, eto, nije bio slučaj. U nas su u obrani igrali napadači, a napadali i obrambeni igrači. Koliko puta smo vidjeli Kramarića kako uklizava, brani prostor, pa Perišića smo viđali baš na svakom dijelu terenu. I na vlastitoj gol crti, ali i u šansi za davanje gola. Gvardiol bi otišao sam u protunapad, jest, ne bi mu svirali jedanaesterac. Ali, kako je pobjegao svima, iz naših zadnjih redova. To to o čemu pričamo!

O Modriću ne trebamo razglabati, taj čovjek tijekom utakmice nekoliko puta preruje cijeli teren pa bi onaj tko se malo ne razumije u nogomet mogao ostati u nevjerici i sam sebe pitati – na kojoj poziciji igra taj nogometaš?

Ako nam je išta pomoglo na ovom natjecanju onda je to upravo svestranost naših igrača. Ne samo onih iz prve postave veći i onih mladića koji su reprezentaciju doživjeli tek nedavno, neki i u nedavnoj Ligi nacija, a pokazali su na svjetskoj smotri da mogu biti dostojne zamjene i da mogu igrati na mnogim pozicijama.

Zapitajmo se zašto je Maroko bio tako ugodno iznenađenje. Baš su marokanski igrači pokazivali svestranost u kojoj pričamo. Napadači su ginuli u obrani, veznih igrača bilo je i gore i dolje, a znalo se dogoditi i da im njihovi obrambeni igrači iz drugog plana pobjegnu u protunapad!

Prva afrička reprezentacija koja je došla u polufinale svjetske smotre pokazala je baš moderan nogomet. Marokanski igrači naučili su nogometni zanat po dobrim europskim klubovima, trebala im je samo prava trenerska ruka, bila to ona Halilhodžića ili Regraguija.

Uz malo vježbanja i treninga ta je momčad postala konkurentna i najboljim momčadima svijeta. Izbaciti Portugalce i Španjolce. Pa, to je bilo senzacionalno, po tome ćemo, između ostalog, i pamtiti ovu svjetsku smotru. A Portugalci i Španjolci, isto bez visokog presinga i s igračima koji su usko specijalizirani za igranje samo na svojim prirodnim pozicijama nisu se znali suprotstaviti marokanskom modernizmu.

Evo, gdje je došao nogomet! Da svjetskim silama znanje prodaju Hrvati i Marokanci!