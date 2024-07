Hrvati godinama trpjeli nepravdu u Jugoslaviji, srpska legenda otvorena o sudbini velike momčadi

Autor: Ivor Krapac

Puno je velikih hrvatskih momčadi bilo kroz godine, a u jednoj takvoj igrao je nogometni majstor koji danas slavi 72. rođendan. Veliki trag na terenu ostavio je Sergio Machin, igrajući u dresu Rijeke u razdoblju od 1970. do 1982. u bivšoj Jugoslaviji, u uspješnim godinama u domaćim nastupima i na europskoj sceni.

U ligaškim utakmicama, ostalo je zabilježeno Machinovih 428 nastupa i 48 zabijenih golova za Rijeku, a upamćena je i njegova svestranost s obzirom na to da je na terenu mogao pomoći u obrani, u sredini terena, ali i u napadu, iako je po vokaciji bio vezni igrač.

Dok je bio igrač Rijeke, Sergio Machin je u bivšoj Jugoslaviji dva puta bio pobjednik kupa tadašnje države, iako se radilo o velikoj momčadi Riječana, nije išlo do naslova prvaka, bez obzira na klasu na terenu. Prilike su tada bile takve. Veliku momčad iz Hrvatske su godinama zakidali, a Machin se o tome sjeća i riječi Dragana Džajića, srpske nogometne legende.

Dominirali protiv Beograđana

Kako je to išlo, Machin se prisjetio dok je razgovarao za Novi list. “Čujte samo ovo. Dragan Džajić vratio se iz Francuske, iz Bastije, te je još igrao sezonu-dvije za Crvenu zvezdu, a ja sam ga čuvao. Zvezda nas je tada dobila s 1:0 na Kantridi, na početku je gol dao Zoran Filipović glavom s prve stative. Igralo se pod reflektorima, gosti poslije skoro pa nisu prošli centar”.

“Imali smo jedno tri-četiri stative, prečke, imali smo šansi, totalno smo ih razbili. Bili smo na centru, Džajić je bio na poziciji lijevog krila. Igralo se naprijed, mi stojimo i gledamo, ja podbočen, on podbočen, jer se sve odvijalo pred njihovim golom”, nastavio je Machin.

“Kaže tada on meni: ‘Bre Sergio, da se vi zovete Crvena zvezda, vi biste bili pet godina prvaci države i osvajači kupa’. Te riječi nikada neću zaboraviti. Tako je bilo, od riječi do riječi”, dodao je bivši as Rijeke, današnji rođendanski slavljenik kojeg se čestitkom sjetio njegov klub.

Reprezentativci u akciji

Machin se prisjetio da su tada na terenu bili brojni reprezentativci bivše države. Istaknuo je posebno obranu u kojoj je i on znao biti u akciji. U svojem prisjećanju u Novom listu, istaknuo je uza sebe još i Avramovića, Hrstića, Cukrova, Radina, Juričića, a govorio je i snažnim obranama drugih momčadi, poput splitskog Hajduka.









U njegovoj karijeri u dresu Rijeke, pamti se da je sa suigračima slavio trofeje u kupu bivše države 1978. i 1979. godine, ali njegova momčad ostavila je trag i u Europi. U dvije sezone, 1978./79. i godinu kasnije, Transfermarkt ima podatak da je Machin bio sudionik devet utakmica Rijeke u tadašnjem Kupu pobjednika kupova, a iz te dvije godine, nekako se najviše pamte utakmice protiv torinskog Juventusa.

Bilo je to u četvrtfinalu Kupa pobjednika kupova, a pamti se taj datum, 5. ožujka 1980. godine, kada je Juventus bio gost na travnjaku Kantride. Današnji rođendanski slavljenik je u tom susretu bio u akciji od početka do kraja u momčadi koju je vodio Miroslav Blažević. Ćiro je na klupi Rijeke bio u toj sezoni, prije nego su na red došle njegove tri uspješne godine u Dinamu. Susret na Kantridi bio je završen bez golova.

Juventus je kasnije prošao

Nakon te utakmice okončane s 0:0, Juventus je u uzvratu na svojem terenu slavio s 2:0 i prošao je u polufinale, ali pamti se što je Rijeka napravila ranije, prolaskom u prvom kolu protiv belgijskog Beerschota i u osmini finala protiv Lokomotive iz slovačkih Košica, predstavnika tadašnje Čehoslovačke.

Kasnije, Sergio Machin je u bivšoj Jugoslaviji još igrao u dresu Zagreba, a u godinama u Rijeci pamti sve pobjede i uspjehe u natjecanjima bivše države i u Europi. Bilo je ipak i gorkih pilula s obzirom na to da se trpjela nepravda, čega se nekadašnji as Riječana prisjetio dok je govorio o riječima Dragana Džajića.

Nije se preko toga moglo, ali trag koji je ostavila odlična momčad se ipak nije mogao izbrisati.