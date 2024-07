Hrvati će navaliti u ovoj zemlji, a glavna najava ostavila kaos: ‘Teško je to bilo objasniti’

Za dvije godine nogometnu svjetsku smotru organizirati će zajedno Kanada, Sjedinjene Američke države i Meksiko. Unatoč velikoj geografskoj površini, dakle s putovanjima avionima od tko zna koliko sati, čini se da će ovo natjecanje proći u nervoznom iščekivanju. S obzirom da osim Meksika SAD i Kanada nemaju veliko iskustvo s organiziranjem prenapučenih nogometnih priredbi.

Iako… Amerikanci su organizirali sjajnu svjetsku smotru još 1994. godine koja još i danas slovi kao najposjećenija. Međutim, događaji s netom završenog Copa Americe, na finalnoj utakmici u Miamiju, pravi kaos i skandal koji se događao prije utakmice Argentine i Kolumbije i koja je morala biti odgođena na koji sat – izazvali su salve zabrinutosti.

Neki idu toliko daleko da im se čini kako je u pitanje i sposobnost Sjedinjenih Američkih Država da uopće organizira dio tog natjecanja.

From @TheAthleticFC: “This is a nightmare. It’s madness. There are thousands of us here outside.”

The Copa America final was dangerously close to disaster after security lost control of a crowd. This stadium will host seven matches at the 2026 World Cup. https://t.co/eKkvox2si7 pic.twitter.com/JWeQC1eXUi

— The New York Times (@nytimes) July 15, 2024