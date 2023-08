Hrvate su napali, a kod njih su već padale žrtve: Jedan slučaj se dobro pamti, ‘rat’ je tamo česta priča

Sukob u Ateni i izgubljeni život 29-godišnjeg navijača AEK-a podignuli su buru ne samo u Hrvatskoj i u Grčkoj, nego i drugdje s reakcijama brojnih navijačkih skupina i drugih zaljubljenika u sport, ali i s pogledima stručnjaka iz raznih kuteva, s traženjem odgovora na pitanje kako se nered mogao dogoditi, tko je najviše odgovoran i kako bi se moglo spriječiti ponavljanje.

Traju i upozorenja na moguću neposrednu novu opasnost, onu koja okružuje susret Panathinaikosa i Olympiquea iz Marseillea sa strahom od novih nereda, kako smo već približili. Tu je i dolazeći susret Hajduka i PAOK-a iz Soluna u trećem pretkolu Konferencijske lige, a dani uz koje se vezuje dosta potencijalnih prijetnji otvaraju vrata i da se pogleda unatrag, na povijest nasilja oko velikih sportskih dvoboja u Grčkoj, s epizodama koje se pamte, uključujući i ljudske žrtve koje su padale.

Ubijeni AEK-ov navijač postao je dio te teške priče, izazvao je i napade atenskog kluba u smjeru Dinama koji su izazvali i Dinamov odgovor, a taj aspekt u kojem atenski klub napada zagrebačke Plave pokazuje da je ponekad najteže pomesti ispred svojeg praga, pogledati u vlastito dvorište i čistiti u njemu, ne zanemarujući povijest nasilja u kojem ima odgovornosti na više strana.

Ako je ubojica navijača AEK-a bio Hrvat, čekat će ga suđenje, potencijalno i teška kazna jer je u Grčkoj na snazi i potencijalni doživotni zatvor za teške nerede s ljudskim žrtvama. Ipak, dok se raspravlja o novom slučaju s tragičnim krajem, vrijedi sagledati da potreba za oštrim kažnjavanjem nasilja oko sporta nije nastala jučer, a nije bila povezana ni s jednim hrvatskim klubom ili njegovim navijačima.

Dug je trend nasilja koji je u Grčkoj doveo do oštrih kazni za divljanje na sportskim priredbama ili oko njih, s jednim slučajem koji je još svježe u sjećanju s obzirom na to da se dogodio relativno nedavno, lani u prvom dijelu godine, a tada nije bilo hrvatskog ili nekog drugog europskog protivnika. Žrtva je pala u sukobu navijači lokalnih rivala, Arisa i PAOK-a iz Soluna, što je na grčkoj sceni podignulo alarme da se nešto mora napraviti.

U tom tužnom prošlogodišnjem slučaju, u sukobu navijača Arisa i PAOK-a preminuo je 19-godišnji Alkis Kambanos, mladić koji je navijao za Aris, a tadašnje informacije govorile su o napadu navijača gradskog rivala s tragičnim posljedicama.

Tinejdžer je bio napadnut nožem, a pored toga i brutalno pretučen, s reakcijama koje su slijedile. Pamte se poruke podrške i skupovi u znak sjećanja na ubijenog mladića, za čiju se smrt tražila i pravda, a gledajući širu sliku, ona je stigla s odlukom da se nasilju u Grčkoj pokuša stati na kraj.

More than 5,000 people attended the silent march organised in #Thessaloniki on Wednesday night in memory of Alkis Kambanos. Alkis was killed brutally on February 1 2022 by opposing football fans.#justiceforalkis #αλκης_καμπανος #αρης #antireport pic.twitter.com/eJxVp4NyO3

— the brake (@TheBrakeNet) February 1, 2023