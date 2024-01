Hrvate opet guraju u ligu sa Srbima, sad se sa svojom idejom javili susjedi

Ideja regionalne nogometne lige stara je već dvadesetak godina, no uvijek se raspravljalo o natjecanju koje bi uključivalo klubove iz federativnih republika bivše Jugoslavije, ali sada dolazi do inicijative iz pomalo neočekivane države.

Naime, predsjednik mađarskog Ferencvaroša, političar Gabor Kubatov, izašao je u javnost s idejom regionalne lige, a u njoj bi uz Mađare igrali klubovi iz Srbije i Hrvatske, ali i iz još nekih zemalja.

Za početak ne bi bila riječ o klasičnoj ligi, već o turnirima koji bi se organizirali kako bi podizali kvalitetu, ali i financijsku moć klubova iz regije, koji po Kubatovu nemaju dosta veliko tržište kako bi konkurirali klubovima iz velikh zemalja.

🎙️| Gábor Kubatov:

“The market is small. We need a bigger market, and the solution would be to have short tournaments in our area, and the top teams go and play playoffs, and then try to compete there. Think about it, if we play Crvena Zvezda, Dinamo Zagreb, Ludogorets, Steaua,… pic.twitter.com/y3pXINps3Z

