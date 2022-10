‘PA AKO MOŽE HRVATSKA, MOŽE I SRBIJA’ Stari jugonostalgičar ‘raspalio’: ‘Hrvatskoj nitko nije vjerovao, pa im se ipak to dogodilo’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Kako se bliži Svjetsko prvenstvo u Katru, sve je više najava u kojima se priča o glavnim favoritima i kandidatima za velike stvari ‘iz sjene’. Hrvatska dolazi s velikim ambicijama, s ugledom koji nosi srebro s prošlog SP-a i status sudionika završnog turnira aktualnog izdanja europske Lige nacija, a ono što su Vatreni postigli putokaz je i drugima.

Reprezentacije iz drugog plana često naprave velike stvari na najvećoj svjetskoj ‘pozornici’, a u pogledu prema SP-u, o tome je pričao i Predrag Mijatović, legendarni crnogorski nogometaš, poznati napadač koji je u igračkim danima, između ostalog, tresao mreže protivnika u tandemu s legendarnim Vatrenim Davorom Šukerom u dresu Real Madrida.

Mijatović je puno stvari doživio i vidio dok je igrao, ostao je vezan uz nogomet i kasnije, a gostujući u programu K1 televizije u Srbiji, oduševio je tamošnje zaljubljenike u sport riječima kako vidi srpske izglede u Katru. Pritom je primjer pronašao u hrvatskom uspjehu u Rusiji, a imao je i posebnu želju za reprezentaciju Srbije.





‘Svako prvenstvo ima iznenađenja’

‘Želim da Srbija igra u finalu protiv Argentine. Mislim da Srbija može imati važnu ulogu na ovom Svjetskom prvenstvu jer sam pratio sve utakmice. Igramo efektivan i lepršav nogomet’, kazao je Mijatović, služeći se s ‘mi’ dok je pričao o srpskoj momčadi.

‘Iskustvo na velikim natjecanjima nije veliko, ali svako prvenstvo ima svojih iznenađenja. Nitko nije vjerovao da Hrvati na prošlom mogu biti u finalu pa zašto ove godine to iznenađenje ne bi bila Srbija? ‘Ajmo svi navijati da se moja želja ostvari’, nastavio je Mijatović u programu srpske televizijske postaje.

‘Promijenio sam četiri nacionalnosti’

Osim o šansama da Srbi prirede veliko iznenađenje na SP-u, Mijatović je pričao i o svojem pogledu na nekadašnju državu iz koje i dalje dolaze sjajni igrači. U Španjolskoj je ostavio veliki trag kao igrač Valencije i Reala, uz tu zemlju je i dalje vezan, ali ne zaboravlja ni odakle je došao. ‘Bez obzira na to što mogu biti Crnogorac, što sam sada Španjolac, a bio sam Jugoslaven, pa Srbin, promijenio sam četiri nacionalnosti u zadnjih 20 godina, moram priznati da sam jugonostalgičan. To je bila velika i sjajna zemlja’, pričao je Mijatović o bivšoj državi.

‘Htio bih da je i dalje Jugoslavija’

‘Ne deklariramm se kao Jugoslaven, ali nemam ništa protiv toga da se netko tako izjašnjava. To je bila divna zemlja u kojoj sam imao fenomenalno djetinjstvo, s tom zemljom bio sam prvak sveta u Čileu… Ne mogu sve to odbaciti i reći da sam moderan i da neću pričati o tome’, veli slavni nogometaš.

‘To me ne čudi jer veliki broj ljudi i dalje misli da bi nam svima zajedno bilo puno bolje. I ja to mislim, iskreno rečeno, ali pratimo nove tendencije. Kada bih mogao vratiti vrijeme, bio bih za to da smo i dalje Jugoslavija i da se ne dogodii ništa od onoga što se dogodilo’, dodao je Mijatović.